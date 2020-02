VRDOLJAK I VIŠNJIĆ U PROBLEMIMA ZBOG ‘GOTOVINE’: Moraju opravdati milijunske troškove, no jedna stvar u cijeloj priči ostaje nejasna

Ravnatelj HAVC-a tvrdi da tvrtka Kiklop ima još tjedan dana za dostaviti novi financijski izvještaj o filmu

Financijski izvještaj koji su autori filma o Gotovini, Goran Višnjić, Antun Vrdoljak i Andrija Vrdoljak, podnijeli HAVC-u nije zadovoljio, a novi još nije stigao. “Tvrtka Kiklop film ima još tjedan dana vremena dostaviti novi, precizan i detaljan financijski izvještaj o filmu”, rekao je Chris Marcich, ravnatelj HAVC-a za Jutarnji list. Riječ je o uobičajenom načinu financiranja filmova u HAVC-u. Nakon što se odobri projekt, producentima se novac isplaćuje u nekoliko rata, a posljednja, u iznosu od pet posto odobrenih sredstava, isplaćuje se nakon prikazivanja filma na Festivalu u Puli.

Rok istječe za tjedan dana

HRT je film i seriju financirao s 9,6 milijuna kuna, a iz MORH-a ne žele otkriti koliko iznosi trošak njihova angažmana. Prije prikazivanja na festivalu svaki film mora proći kroz postupak kolaudacije, odnosno provjere snimljenog materijala. Za kolaudaciju je zaduženo umjetničko vijeće, koje u ovom slučaju čine Dalibor Matanić i Dean Šoša. Pritom se ne procjenjuje umjetnički doseg snimljenog materijala, već samo odgovara li film predlošku na temelju kojeg je HAVC odobrio sredstva. Drugim riječima, film može biti sadržajno i umjetnički nezadovoljavajući, ali ako je odobren, HAVC mora odobriti film i nakon festivala u Puli isplatiti posljednjih pet posto.

“Nije bilo nikakvih problema kod kolaudacije”, rekao je Dalibor Matanić, koji je uz Deana Šošu, bio umjetnički savjetnik. “Šoša i ja smo odmah znali da gledamo kino-hit”, dodao je Matanić. HAVC je do prikazivanja filma u Puli morao isplatiti 95 posto sredstava, a u roku od 90 dana nakon Pule producenti moraju dostaviti zahtjev za posljednjom ratom od pet posto, u ovom slučaju oko 210.000 kuna. Osim toga, moraju dostaviti i financijski izvještaj.

“Kiklop film je zahtjev poslao u roku, no financijski izvještaj koji su priložili nije zadovoljio”, odgovorio je Marcich na pitanje zašto producentima nije isplaćen sav iznos koji je HAVC odobrio za snimanje tog filma. “Vratili smo im izvještaj i rekli da nije adekvatan da im se isplati ostatak od pet posto. Dali smo im i rok, dovoljno dugačak, u kojem moraju dostaviti izvještaj”, objasnio je. Taj rok istječe za tjedan dana. “HAVC prekida suradnju s ljudima koji ne uspiju dostaviti vjerodostojan izvještaj, pokazati račune kako bi se vidjelo na što su potrošeni novci HAVC-a. S tim ljudima HAVC više ne surađuje i ne financira im nove projekte”, rekao je. “To nije uobičajena situacija, ali događalo se da producenti ne uspiju pokazati na što su potrošili odobreni novac”, nastavio je Marcich koji vodi HAVC od prošle godine. Odobrenje za snimanje filma doneseno je u mandatu Hrvoja Hribara, ali s obzirom na to da u HAVC-u jedna osoba ne može imati utjecaja na odluke, tako ni on nema veze s odobravanjem novca za film.

Dugovi i neplaćeni računi

“Možda će se netko tko je potpisao ugovor s Kiklop filmom i žaliti jer mu nije isplaćeno ono što je dogovoreno”, rekao je Marcich. “Mi nemamo veze s time. Mi nismo utjerivači dugova, ali ako se netko takav pojavi na natječaju, a znamo da nije platio za zadnji projekt, više ne surađujemo s takvom osobom”, dodao je.

Vinko Kraljević obavio je produkcijski dio u Bosni i Hercegovini. Račun je iznosio 48.000 eura i njegova tvrtka je obvezna podmiriti ga. Međutim, Kiklop film ne podmiruje obveze iz ugovora koji imaju s njim. “Pošto sam ja to sve dogovarao, svi mene zovu i od mene traže novac, prijete i šalju ovrhe”, rekao je Knezović. Dodao je da je sve ispalo kao u onom vicu u kojem su dva lopova iz banke iznijela dvije vreće. Jedan je u svojoj našao novac, drugi neplaćene račune. I polako ih plaća. U istoj su situaciji i Josip Siladi, vlasnik tvrtke Grip film, kojoj nije isplaćeno 420 tisuća kuna, Ivan Maloča čijoj tvrtki nisu plaćene kamere i oprema. Iako nije htio otkriti o kojem je iznosu riječ, kratko je komentirao: “Ne bih razgovarao da je u pitanju nekoliko desetaka tisuća kuna”.

U cijelu priču upletena je još jedna produkcijska kuća, AMV produkcija, čiji je vlasnik Andrija Vrdoljak, a njegov brat Marko je direktor. S obzirom na to da u HAVC-u ne znaju ništa o njima, ostaje nejasno koja je bila uloga te tvrtke u projektu. Od sponzorstva i donacija prikupljeno je još najmanje četiri milijuna i 535.000 kuna. Ne zna se koliko su davale pojedine tvrtke za taj projekt, ali navodno je bilo u igri više od 18 milijuna kuna. Unatoč svemu, projekt je završio s dugovima glumcima i nesplaćenim računima tvrtkama koje su sudjelovale u projektu.

