VRANJEŠ SE OGLASIO PRVI PUT NAKON PORNOAFERE: Otkrio sočne detalje iz svoje veze s Karleušom

Izvor tvrdi da je Ognjen bio bijesan jer je Jelena na kraju izabrala novac, a ne ljubav te da joj se prestao javljati

Izvor blizak Ognjenu Vranješu otkrio je sočne detalje iz tajne veze nogometaša i pjevačice Jelene Karleuše koja već tjednima puni novinske stupce. Kako tvrdi izvor, sve je počelo kad se Jelena Ognjenu javila na Instagramu.

Mislio da mu je netko hakirao profil

“Odgovorila je na neku njegovu objavu na storyju i napisala mu sarkastičan komentar. On nije mogao vjerovati da mu se to događa i sigurno je jedno sto puta provjeravao je li mu netko hakirao profil i je li to zaista ona. I ranije su mu se upucavale pjevačice, ali Jelena mu je, kao i većini nogometaša, predstavljala nešto nedostižno o čemu je mogao samo sanjati. Malo je reći da je bio oduševljen”, rekao je izvor za Alo.

Njihovo je dopisivanje, kako tvrdi izvor, trajalo dva i pol mjeseca. S obzirom na to da su jedno drugome bili zabranjeni, odnos im se razvijao brže nego što su planirali. Od samog početka među njima je postojala ogromna privlačnost i samo je bilo pitanje vremena kada će ona eskalirati. Jeleni je laskala Ognjenova pozornost, a on se trudio da joj da do znanja da je ona za njega najprivlačnija žena i da će učiniti sve da je osvoji.

Bili su nerazdvojni

“Jelena se bojala mnogo više nego Ognjen i bila je opreznija, ali nakon dva i pol mjeseca, kada je Duško otišao na pripreme, Vranješ je došao u Beograd i taj je dan za oboje bio presudan da se nastave viđatia tijekom sljedeće dvije godine”, poručio je izvor dodavši da su se nakon nešto manje od pola godine tajne veze oboje složili da se trebaju razvesti.

“Kada su probili led, više se nisu mogli suzdržati. Nalazili su se svugdje, od Beograda do grada u kojem je Ognjen igrao, poslije njezinih nastupa… Nisu se odvajali”, rekao je izvor.

Odugovlačila s razvodom

“Nakon godinu dana veze zavoljeli su jedno drugo i Ognjen je vjerovao da će Jelena kad-tad staviti točku na brak s Duškom pa je svojoj ženi Danijeli rekao da želi razvod i priznao joj sve. Kako je Duško više od godinu dana znao za tu vezu, ali mu to nije smetalo jer je i sam imao ljubavnice, očekivao je da Jelena učini isto što i on. Mjesecima je odugovlačila i Ognjen je polako shvatio da od njezinog razvoda neće biti ništa. U to vrijeme Duško je potpisao milijunski ugovor i Karleuša se potpuno promijenila. Odjednom je razvod bio nemoguća stvar i nije željela da se priča o tome. Ognjena je to dotuklo i odlučio je sve prekinuti”, rekao je izvor.

“Nikad nisam bio fan”

Dodao je da je Ognjen bio bijesan jer je Jelena izabrala novac, a ne ljubav. Ona mu je pisala stotinu poruka dnevno, no on joj se nije javljao. Kada mu je nedostajala, vidjeli bi se na nekoliko sati, ali joj se poslije nije javljao, kako bi je povrijedio. “Svađali su se i mirili svakih nekoliko dana, slali jedno drugom skupe poklone želeći da uzdrmaju brak ovog drugog. Duško je u nekom trenutku pukao, Jelena je Ognjena nazvala fanom zbog čega je pornoafera na kraju otkrivena”, zaključio je izvor blizak nogometašu.

Vranješ je za Alo potvrdio dio priče. “Nikad nisam bio fan i nitko me nikada nije mogao, niti će me moći tako predstaviti. Duško je znao za moju i Jeleninu vezu, a više ne želim biti dio ove priče. Dosta mi je svega”, rekao je.

