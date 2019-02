VRANJEŠ KARLEUŠI NAKON NASTUPA POSLAO PORUKU: Kad ju je pročitala, počela je doslovno vrištati

Vranješ je Karleuši u poruci navodno poručio da se kaje zbog svega i da je još uvijek voli

Jelena Karleuša u utorak je nastupala na dodjeli nagrada MAC u beogradskoj Štark Areni, a njezin nastup navodno je pratio i Ognjen Vranješ. Prema pisanju Kurira, bosanskohercegovački nogometaš je poslije nastupa pokušavao doći do nje koja ga je blokirala na svim društvenim mrežama. S obzirom na to da mu to nije uspjelo, preko zajedničkog prijatelja joj je navodno poslao poruku u kojoj joj je poručio da je još uvijek voli i da mu je žao zbog svega.

Izgubila kontrolu

“Oprosti mi sve… Još te volim. Žao mi je što je sve ovo otišlo predaleko. Bio sam povrijeđen… U svom tom ludilu nisam znao što radim. Kajem se. Možemo li se vidjeti?”, navodno joj je napisao. Kad je dobila poruku, pjevačica je navodno izgubila kontrolu i počela vrištati. “Tjerajte se obojica u pi*ku materinu! I ti što mi prenosiš sve ovo i Vranješ”, navodno je poručila muškarcu koji joj je prenio poruku.

Srpski tabloid piše da je Vranješ Karleuši smjestio aferu kako bi se ona razvela od Duška Tošića i vratila se njemu. Vidjevši da se ona ne namjerava razvesti, Vranješ se navodno pokajao. “Ne bi čudilo da taj luđak hoće opet nešto joj smjestiti, jer on nema ni trunke morala”, rekao je jedan Karleušin prijatelj za Kurir.

