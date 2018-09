VOLJELA JE JAZZ I FRANKA SINATRU, ALI SVOJE POROKE JOŠ I VIŠE: Da je živa, Amy Winehouse bi danas slavila 35. rođendan

Album Back to Black postao je najprodavaniji album u Velikoj Britaniji, a Rehab joj je donio svjetsku slavu

Pjevačka ikona Amy Winehouse, čije pjesme ni danas ne gube na popularnosti, tragično je preminula u 27. godini te se pridružila slavnom Klubu 27, okupljalištu prerano preminulih zvijezdi, među kojima su legende poput Kurta Cobaina, Jima Morrisona, Janis Joplin i Jimmyja Hendrixa.

Danas bi Amy Winehouse imala 34 godine, a mi smo se prisjetile njezinih najvećih hitova

Buntovna od malih nogu

Amy je rođena u Southgateu i to u prosječnoj židovskoj obitelji koja se ničime nije posebno isticala. Otac joj je bio vozač taksija, a majka farmaceutkinja. Budući da se za glazbu zanimala od malih nogu, kad joj je bilo devet godina, na nagovor bake upisala je glazbenu školu kako bi usavršila svoje pjevanje. Amy je s prijateljicom ubrzo osnovala i vlastitu grupu, Sweet ‘n’ Sour. Svoje glazbeno obrazovanje nastavila je u Sylvia Young Theatre School, no izbačena je zbog buntovne naravi i probušenog nosa. Bila je zaluđena Frankom Sinatrom i Deanom Martinom, a njihove je pjesme pjevala s tatom dok ju je vozio u školu.

Cura iz 60-ih

S 13 je dobila svoju prvu gitaru, a ubrzo se okušala i u pisanju stihova. Radila je i kao showbiz novinarka, a nastupala je i s grupom Bolsha Band. U to vrijeme hodala je s Tylerom Jamesom, pjevačem soula, koji je njezinu demo snimku poslao u studio, a Amy 2002. potpisala za Simon Fuller’s 19 Management. Amyjin talent vrlo je brzo prepoznat, a ponude su počele dolaziti sa svim strana. Njezin menadžer Bees tajnu njezina uspjeha vidio je njezinom otkačenom izgledu koji ju je izdvajao od drugih pop zvijezda u vrijeme kad je konkurencija bila opaka.

Amyni idoli bile su ženske grupe 60-ih, a šminku i frizuru posudila je od benda The Ronettes.

Njezin prvi album Frank izašao je 2003., a rane su joj pjesme imale prizvuk jazza. Album je bio dobro prihvaćen, a Amy su počeli uspoređivati s jazz i soul divama, Sarah Vaughan i Macy Gray.

Album je poharao top ljestvice u Velikoj Britaniji, a nije izostala ni nominacija za BRIT nagradu za najbolju solo pjevačicu. Amy je osvojila i nagradu Ivor Novello 2004., i to za pjesmu Stronger Than Me. Album je doživio planetaran uspjeh, a bio je nominiran i za nagradu Mercury Music Prize.

Proslavio ju Rehab

Back to Black, Amyn drugi album, izašao je 2006. godine. U Americi je zaposjeo sedmo mjesto Billboardove ljestvice 200 top albuma, a 2007. postao je najprodavaniji album u Velikoj Britaniji. Britanski Time proglasio je singl Rehab najboljom pjesmom, a još dvije pjesme s tog albuma od Amy su učinile pjevačku legendu. Riječ je o singlovima You Know I’m No Good i Back to Black, a nisu zaostajali ni Just Friends i Tears Dry on Their Own.

Tamna strana slave

Osim glazbenim talentom, Amy je pozornost privlačila i svojim ponašanjem. Bila je žrtva brojnih poroka, a najdraži su joj bili droga i alkohol. Bolesno mršavi izgled pokrenuo je i glasine o borbi s anoreksijom. Kap koja je prelila čašu i Amy bacila u tešku ovisnost navodno je bila smrt njezine voljene bake. Počela je otkazivati nastupe, a izvlačila se na iscrpljenost. Gotovo da i nema droge koju nije probala, a među favoritima su joj svakako bili heroin, kokain, ekstazi i ketamin.

Sama Amy u više je navrata priznala da pati i od depresije. Zbog pretjerivanja s drogama, nerijetko bi završila u bolnici, a bila je i na dvotjednom odvikavanju od droge i alkohola.

Zbog nasilja je imala i problema sa zakonom.

Turbulentan ljubavni život

Amy se na Floridi 2007. udala za Fieldera-Civila, koji je radio u video produkciji. U nekolicini intervjua priznala je da ga je u pijanom stanju znala i udariti, a to su potkrijepile i fotografije koje su procurile u javnost, a na kojima problematičan par, krvav i pun modrica, tumara londonskim ulicama. Fielder je jednom prilikom priznao da ju je upravo on navukao na teške droge, a javnosti je prijetio i njihovim zajedničkim samoubojstvom. Na popisu Amynih ljubavnika, našli su se još kuhar i glazbenik Alex Clare, redatelj Reg Traviss te glumac Josh Bowman.

“Na dan svoje smrti smijala se i slušala glazbu”

Amy je našao njezin tjelohranitelj. Prema njegovoj izjavi, pjevačica se nekoliko dana prije svoje smrti neprestano opijala, smijala, slušala glazbu i gledala televiziju. Na dan smrti, nepomično je ležala bez pulsa, a on ju je neuspješno pokušavao probuditi. Navodno se predozirala, a šuškalo se i da su joj zbog problema s alkoholom zatajili organi te da se uz anoreksiju borila i s bulimijom.