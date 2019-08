VODITELJICA SE OTIŠLA ODMORITI, PA NA INSTAGRAMU PRIZNALA: ‘Najluđi grad u kojem sam bila, prljav, kaotičan, prenapučen’

View this post on Instagram

Pobjegli smo ovaj tjedan par dana na jug Italije 💙 Nisam vam nista pisala dok smo bili na putu jer sam htjela odmoriti glavu od sebe same i od posla i samo putovati, uzivati svim osjetilima 💙 Sad kad se polako vracamo doma prenijet cu vam svoje dojmove kroz fotke i videa i dati koji savjet ako pozelite otputovati u ovaj ludi i nevjerojatno sarmantni kraj 💙 Nismo rezervirali nikakav smjestaj niti imali jasan plan gdje cemo i to nam nije predstavljalo nikakav problem. Dosli bi, skoknuli na internet i pronasli ono sto nam odgovara cijenom i lokacijom. Bar je danas to tako jednostavno. 💙 Na slici je prva stanica- Napulj. Najludji grad u kojem sam do sada bila. Prljav, kaotican, prenapucen, divlji, glasan, cijeli kao kazalisna predstava, grad s gotovo 500 crkvi, dom najbolje pizze na svijetu..💙 Iskreno, ne bi tu zivjela, ali dobro je Goethe rekao: "Vidjeti Napulj i umrijeti" 💙 Sto smo sve mi vidjeli i jeli u ludom Napulju vidi na mom insta story-u, a uskoro opisujem i ostala mjesta koja smo posjetili 😘💙 #AjmoMaloNaJugItalije #BellaItalia