VODITELJICA ANA RADIŠIĆ POKREĆE SVOJ PODCAST! ‘Upoznat ćete jednu drugu Anu, u vlastitom domu, na kavi ili čaju’

‘O svom sugovorniku želim doznati sve što me zanima, što me inspirira’, kaže Ana

Po struci pravnica, po zanimanju voditeljica emisije “Exkluziv”, urednica i voditeljica glazbene emisije “Top.HR”, strastvena ljubiteljica sporta koja se može pohvaliti s više od deset istrčanih polumaratona – sve je to 31-godišnja Ana Radišić, koja će se u nedjelju, 21. lipnja u 19 sati na svom YouTube kanalu, okušati u jednoj novoj formi – podcastu.

ANA RADIŠIĆ UOČI IZAZOVA KARIJERE: ‘Zaljubljena sam u svoj život i televiziju, ali ovakvi događaji mi pružaju nešto drugo. Uzbuđena sam!’

“Osim što već nekoliko godina iz dana u dan lijepo gradim svoju RTL priču, kroz brojne izazove, prilike te povjerenje koje imam od vodstva televizije, odlučila sam pokazati i jednu drugu stranu svog RTL lica. Na svoju podcast avanturu odvažila sam se nakon što sam prošle zime puno razgovarala s voditeljem Galebom Nikačevićem, čiji me podcast Agelast oduševio, a kako priliku za rast vidim u svakom novom izazovu, odlučila sam se okušati i tom formatu”, kaže Ana i dodaje kako je i pandemija zbog novog koronavirusa odigrala svoju ulogu.

“U šali kažem da je korona bila okidač i hvala joj barem na tome”, kaže i objašnjava da joj je u podcastima privlačno što su nenametljivi a zarazni.

Razgovor bez maski

“Neće to biti neki klasični intervjui, nego opušteni, topli i iz srca, jednostavno želim razgovor bez maski. O svom sugovorniku želim doznati sve što me zanima, što me inspirira, želim pitati sva ona pitanja koja se nerijetko svi pitamo, pokazati da su svi uspješni, inspirativni ljudi zapravo samo – ljudi”, kaže uvijek nasmijana voditeljica te ističe kako u svom televizijskom poslu najviše voli raditi intervjue te da će se sada i ona pokazati u malo drukčijem, “privatnom izdanju”.

“Upoznat ćete jednu drugu Anu, u vlastitom domu, na kavi ili čaju, u dnevnom boravku među ljudima koji su moja inspiracija, razlog za još veću želju za promjenama, pomacima i rastom. Bit će to jedan opušten razgovor, a priče koje vodim na tom istom kauču, sada donosim i ispred kamera u svom podcastu”, kaže Ana koja ne skriva koliko je uzbuđena, sretna i neizmjerno zahvalna svima koji su uz nju i uključili su se u njezin novi projekt te otkriva zašto se baš odlučila za prvi dan ljeta.

“Rođena sam ljeti pa jako volim to razdoblje, na taj je datum Svjetski dan glazbe, a 21. lipnja rođendan ima i moj prvi gost i veliki prijatelj, pijanist Zvjezdan Ružić Zwecki koji je jedini u svijetu spojio melotron i klavir te uspješno gradi svoju glazbenu i životnu priču na globalnoj razini”.

Podcast Ane Radišić kreće 21. lipnja u 19 sati na njezinu YouTube kanalu te kao audioverzija na podcast kanalima.