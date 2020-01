IVAN ŠARIĆ JE OPERIRAN: Njegova zaručnica se javila na Instagramu i otkrila u kakvom je stanju

View this post on Instagram

Da! To je taj mir i tišina. 🙌🏻🤪 Operacija je super prosla, Ivan je dobro. Sad gleda kapke iznutra, a ja ga jos malo pazim i onda prepuštam ljudima u bolnici. Oooogromno hvala profesoru Rotimu i docentu Sajku, te svima koji ste i njemu i meni slali poruke podrške. Ljudi, vi ste divni! 😍 #after #surgery #postop #peaceandquiet #mehappy #nasdva #ivansaric #normabelman #NeuroSpine #poliklinikaRotim #HVALA