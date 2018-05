VLATKU POKOS NAPALI ZBOG OBJAVE PA IM PORUČILA: ‘Maloumnici ne shvaćaju da bez partizana Hrvatske ne bi bilo’

#victoryday #antifascism #freedom #zagreb #croatia #partizans Citirat cu povjesnicara Tvrtka Jakovinu: " …Sabor Republike Hrvatske ne samo da se srami Dana pobjede, srami se bitaka na Neretvi i Sutjesci gdje su poginule tisuce Hrvata koji sudjelovase u NOB-u. Ustaski pozdrav "Za dom spremni" politicke elite gotovo pa posve su legalizirale u Republici Hrvatskoj. Stovise, ploca s pozdravom "ZDS" bila je mjesecima u Jasenovcu, pa zato vec tri godine Vlada Republike Hrvatske sama, bez predstavnika zrtava, komemorira datum proboja iz logora." Ponosna sam na partizane koji su se borili na strani svjetla i prezirem fasiste kao i one koji ih velicaju danas u Hrvatskoj!

