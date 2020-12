VLATKA POKOS OPET POPLJUVALA HRVATE: ‘Oni dokazuju da ova mjera djeluje, 10 puta veća zemlja, a imaju tek nešto više oboljelih’

Nekadašnja voditeljica i pjevačica prije nekoliko se godina preselila u Kanadu, ali redovito komentira zbivanja u Hrvatskoj

Vlatka Pokos na Instagramu se osvrnula na uvođenje strožih mjera za prevenciju širenja koronavirusa u Hrvatskoj. Opisala je kako su slične mjere upalile u Kanadi, gdje trenutno živi, a ne skriva koliko su ju razljutili Hrvati koji “cvile” zbog zatvorenih kafića.

“Gledam ovu noćnu moru koja se odvija u mojoj domovini i to je ono čega sam se bojala. Imam nekoliko stvari za reći: mjere djeluju, živi dokaz je Kanada, koja ima tek nešto više oboljelih od Hrvatske iako je deset puta veća. Kafići, barovi i restorani SU ŽARIŠTA ZARAZE i u to nema sumnje. U Kanadi im je odavno ograničen rad! Trenutno to znači da su zatvoreni. Isto kao i shopping centri! Kanađani su disciplinirani i to daje rezultate”, napisala je Pokos uz svoju fotku.

“Slušam ovo jadno cviljenje o tome da su kafići smisao života u Hrvatskoj i ne mogu doći k sebi! Ljudi umiru! Umiru u mukama, ne mogu disati! Doista, zar je Hrvatska toliko jadna i površna da ne može preživjeti bez kafića, pokazivanja i tračanja??!! Može li jadnije? Zašto ne pokušate pročitati dobru knjigu, vježbati kod kuće i posvetiti se vlastitom odrastanju? Da zbog vas netko ne umre. Moguće je! Onima koji govore da ‘ionako umiru stari’ želim da ih tako tretiraju kad postanu stari. Jer sve nas to čeka”, zaključila je nekadašnja voditeljica i pjevačica.