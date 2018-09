VLATKA POKOS SE RASPISALA O SVOJIM GRUDIMA, PA SE PREDOMISLILA: ‘One su prirodne i prekrasne’

“Nikada se nisam podvrgnula nikakvim, ni najmanjim estetskim zahvatima i znam da to zlobnike jako ljuti”, napisala je Vlatka Pokos

O grudima Vlatke Pokos opet se počelo pisati kada se nedavno ponovno našla u ulozi manekenke. Baš ona je lice nove kampanje dizajnerice Monike Sablić.

I sama Pokos odlučila oglasiti o svom dekolteu, ali se brzo predomislila.

VLATKA POKOS ZABLISTALA KAO MODEL: Studij u Kanadi, a posao u Hrvatskoj

“S obzirom na to da je moj dekolte podigao prašinu, moram naglasiti da su moje grudi prirodne i da, prekrasne, bez lažne skromnosti. Znam da to izaziva zavist, zlobu i budalaste komentare. Nikada se nisam podvrgnula nikakvim, ni najmanjim estetskim zahvatima i znam da to zlobnike jako ljuti. Na meni je sve prirodno, još uvijek, usprkos mojih 48, a ne 49 godina, kako krivo pišu neki. Možda nisam imala sreće s nekim drugim stvarima, ali što se tiče izgleda i sporog starenja, svakako jesam. Pozdravljam sve hejtere i lažljivce”, napisala je Vlatka, ali je objavu vrlo brzo maknula.

Nije dugo šutila

Nije trebalo dugo da nakon maknute poruke stavi novi komentar, a u ovome se osvrnula muškarce koje upoznaje na internetu.

VLATKA POKOS TEK SE VRATILA U HRVATSKU, A VEĆ SU JE RASPLAKALI: ‘Ne mogu o tome pričati… vidiš kako je to užasno’

“Hvala svima na lijepim riječima. Puno poruka dobivam u inbox pa i ja imam poruku i odgovor na razne ponude. Ne upoznajem muškarce na internetu, a još se manje nalazim s njima. Nevjerojatno, koliko su ljudi nerealni na internetu”, zaključila je Vlatka.