#violenceagainstwomen #corruption #primitivesociety #shame #societalcompassion #supportforabusedwomen #justice Otkako zivim u Kanadi, jos jasnije vidim svu bijedu i jad hrvatskog korumpiranog drustva, u kojem je je normalno sve ono sto je u civiliziranom svijetu nenormalno. Pratim pricu o 18÷godisnjoj djevojci brutalno pretucenoj u Zadru. Detalji slucaja su zastrasujuci i pisem ovaj post da bih joj javno izrazila podrsku i svoje gnusanje nad ponasanjem policije i ostalih aktera u ovoj prici. Ljudi koji mogu mirno gledati kako se bolesni manijak izivljava nad ovom krhkom djevojkom, a potom sakrivaju dokaze, nisu ljudi. To su monstrumi i saucesnici u zlocinu. Pitam se gdje su zenske udruge, gdje su prosvjedi, gdje je solidarnost??!! Nema toga u Apsurdistanu za zlostavljane zene. Ovo je POKUSAJ UBOJSTVA i porucujem obitelji ove djevojke da pravdu potraze na EU sudovima jer je u Hrvatskoj nece dobiti. Zgrozena sam ponasanjem hrvatskog drustva koje se utapa u modernoj verziji " kruha i igara", svjetskom prvenstvu bez imalo empatije a kamoli drustvene odgovornosti za nasilje u vlastitom dvoristu. Porucujem vrloj predsjednici i premijeru da upravo zbog ove degutantne korupcije na svim razinama ljudi odlaze. Umjesto sto podilazi ustaskoj emigraciji, evo predsjednici proilike da pokaze da joj je stalo do hrvatskih gradjanki. Organiziranje domjencica, nema veze s ljubavlju i brigom o vlastitom narodu na ciji racun jako dobro zivi. Saljem ljubav i podrsku pretucenoj djevojci💕💕. Pozdravljam i prosvjednike koji su brzo usutkani. Ne dajte se usutkati. Ovo je strasno. Rane i strah ove, gotovo djevojcice, nece nikad zacijeljeti. Unutarnje rane. Pitam se gdje su udruge civilnog drustva? GDJE????

