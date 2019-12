VLATKA POKOS SE NA INSTAGRAMU OBRUŠILA NA DIKANA: ‘Jedan bijedni, zli, usamljeni starac koji je iziritiran mojom ljepotom…’

View this post on Instagram

#snaga #ljepota #inteligencija #ponos #dignitet #mizoginija #zlo #sotonajenazemlji #zauvijekponosna #zauvijeksvoja #istina #hrabrost Jedan bijedni, zli, usamljeni starac koji je iz nekog nedokucivog svemirskog razloga imao tu srecu da me ikada dotakne i zove svojom, otkako sam ga zbog njegove sotonske zloce ostavila, prosipa degutantne lazi i uvrede na moj racun posljednjih dana, iziritiran samim mojim postojanjem. Iziritiran mojom ljepotom i hrabroscu da govorim istinu. Ljigavi, bijedni tip koji se davnih dana zaljubio u jednu prekrasnu Srpkinju, svjetsku klasu, nedostojan jednog njezinog pogleda. Predivna zena kojoj je pokusao unistiti zivot, iako mu je podarila sina. Isti tip bio je velika Jugoslovencina, druzio se s intelektualnom elitom u Maderi u Beogradu i slicno. Tada je to bilo moderno. Ista Jugoslovencina pretvorila se u najveceg ustasu, iako se do 1991 nazivao Jugoslovenom. Za razliku od mene, malene Hrvatice, sto sam oduvijek bila i ostala. Svemirski razlog naseg nesretnog susreta bila je jedna malena, prelijepa djevojcica, koja je izgubila majku. S ljubavlju i totalnom posvecenoscu, odgajala sam je sest godina; najljepsih u mome zivotu. I da, prekrasno sam je odgojila, ponosna sam na nju… U mome srcu i mojoj dusi ona je jos uvijek moja malena djevojcica, jos uvijek moja dusa pati i placem za njom. Puno cesce nego sto je monstrum koji joj se naziva ocem, u stanju shvatiti. Ja nju volim i ona to zna. Ona je moje jedino dijete i znam da osjeca koliko je volim. Ona zna. Sve te ruzne rijeci koje slusa od svoga oca dugih 12 godina, ne mogu zatrovati njeno njezno i cisto srce. On ne razumije da ne moze pobijediti ljubav. On ne zna sto je ljubav. Ili, ne bojati se nicega. Ni smrti.