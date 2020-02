VLATKA POKOS PRIKUPLJA POMOĆ ZA TROSTRUKOG UBOJICU IZ SPLITA: ‘Prema tom mladiću osjećam samo sažaljenje’

View this post on Instagram

#pomocfilipuzavadlavu #korupcija #beznadje #ocaj #bezakonje #lopovluk #sebicnost Kao i mnogi drugi u Hrvatskoj i sire, pratila sam vijesti o Filipu Zavadlavu i njegovom ubojitom pohodu. Ono sto je ucinio nepojmljivo je zdravom razumu, medjutim, prema tom mladicu osjecam samo sazaljenje. Filip je rezultat duboko korumpiranog drustva u kojem ne funkcionira apsolutno nista, osim uhljebnickog lopovluka. Filip je rezultat takvog sustava koji uspjesno unistava Hrvatsku na celu s (prvenstveno) HDZom. Filip i njegova braca nikada nisu imali sanse da postanu normalni gradjani ove zemlje jer nitko nije cuo njihov djecji plac i vapaj za pomoc. Filip pripada generaciji mladih ljudi koja citav svoj zivot u Hrvatskoj gleda nepravdu, bezakonje, lopovluk, nemoral i lazni katolicizam. Generacije koja pravdu uzima u svoje ruke jer ne vjeruje nikome. Filip je zrtva svoje disfunkcionalne obitelji i drustva. I zato vjerujem da mu treba pomoci.