VLATKA POKOS OPLELA PO SPALJIVANJU LUTKE GAY PARA, A PROZVALA JE I BIVŠU MISS HRVATSKE: ‘To je demonstracija primitivizma’

#imotski #primitivizam #nazadnost #nepismenost #neznanje #bolesnamrznja #profasizam #ustasofilija #milivojdjuka #josipakusic #ivoimladen #homoseksualnost #pravonaroditeljstvo Iznenadjena sam gromoglasnom sutnjom hrvatskih javnih osoba u vezi degutantnog dogadadja u Imotskom gdje se pod krinkom narodne tradicije otvoreno promovira mrznja protiv drugacijih i onih koji su u manjini. U javnom spaljivanju dvaju homoseksualaca.s djetetom, ocita aluzija na dvojicu hrabrih muskaraca koji se javno bore za svoje pravo na roditeljstvo, nije bilo niceg niti smijesnog niti zabavnog. Bila je to demonstracija primitivizma, zatucanosti, neznanja i nazadnosti. Cinjenica da se organizator, vrli Djuka, rado slika sa fasistickim simbolima i promovira usraske "vrijednosti" puno govori o samom dogadjaju i poruci koju salje. Zato, pozivam one koji lakonski ovaj degutantni cin nazivaju salom, poput misice iz Imotskog Josipe Kusic, da dobro razmisle kakve ideje zastupaju. Da ne govorim o izjavama desno orijentiranih politicara koji se, nazalost, nalaze u samom vrhu hrvatske vlasti. Cije rijeci imaju veliku tezinu i utjecaj na hrvatsko drustvo, na mlade ljude i njihovu buducnost.