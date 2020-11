VLATKA POKOS OBJAVILA FOTOGRAFIJU IZ MLADOSTI: ‘Zar netko misli da sam danas manje vrijedna? To može misliti samo primitivna osoba…’

View this post on Instagram

#vlatkapokos #1993 #aleksandradabanovic #zagreb #lisinski #mladost #diskriminacijapodobi #joebiden #americanhistory🇺🇸 #veljaca #ivanisevic Na ovoj fotografiji, koju je uslikala jedna od mojih najboljih prijateljica u zivotu, imam samo 23 godine. Mlada sam i lijepa, nemam cak niti puder na licu, samo crveni ruz, koji sam voljela u to vrijeme. Zar netko doista misli da sam danas manje vrijedna kao osoba i zena? Mislim da se to nitko ne bi usudio reci naglas, cak i da to misli. To moze misliti samo primitivna i ogranicena osoba. Da ne kazem zla i glupa. Kako onda objasniti ovu poplavu “mudrih” komentara o zivotnoj dobi jednog izuzetnog covjeka, koji na srecu svih nas, postao predsjednik Amerike? To zgrazavanje nad njegovim godinama je nepodnosljivo i jadno. I to od strane ljudi koji se navodno bore za ljudska i zenska prava. Licemjerno. Govori o nerazumijevanju, neznanju i najgoroj, sveprisutnoj diskriminaciji po zivotnoj dobi. Najrasirenijoj diskriminaciji u modernom svijetu, dokazano. Ne mozete se boriti za jedno pravo a istovremeno diskriminirati drugo. Moja strast je povijest i politika, osobito americka kojom se intenzivno bavim.Joe Biden je izniman politicar a jos fascinantniji covjek i dobitak je za covjecanstvo. Iznimno vitalan, lucidan i topao covjek. Nikada u povijesti americkih izbora, niti jedan kandidat nije osvojio vise glasova biraca. Cinjenice. Stoga bih pozvala hrvatske i ine besposlene mozgove da se bave bitnim stvarima a ne necijim godinama. Ne sjecam se da se itko u Hrvatskoj zgrazavao nad godinama debeloguzog, polupismenog idiota koji je donedavno bio americki predsjednik. Licemjeri.