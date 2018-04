#galesnjak #islandoflove❤️ #beautifulcroatia #exploremediterranean #blog https://exploremediterranean.blogspot.com U okviru programa na fakultetu, pocela sam pisati blog u kojem promoviram hrvatske ljepote. Pisem zajedno s nekoliko kolega koji imaju podrijetlo iz tog dijela svijeta. Follow, share, like, please💕💕💕💕 It's called "Explore Mediterranean"! This is just a beginning!

A post shared by Vlatka Pokos (@vlatkapokos) on Feb 4, 2018 at 10:01am PST