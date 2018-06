VLATKA POKOS O ŽIVOTU U KANADI: ‘Hrvatska je duboko korumpirana na svim nivoima, ovdje nema mjesta za mene’

Voditeljica i pjevačica s kanadskom adresom je u intervjuu za magazin Azra progovorila o razlozima svog odlaska iz zemlje.

Vlatka Pokos već neko vrijeme živi u Kanadi, gdje radi i studira. Voditeljica i pjevačica je rasprodala nekretnine i nepotrebne stvari u Hrvatskoj i otišla preko bare, a o razlozima svog odlaska je progovorila u intervjuu za magazin Azra.

Život u Kanadi je, kaže Vlatka, mnogo drugačiji od onog koji je vodila u Hrvatskoj u kojoj se borila s licemjerjem i predrasudama nakon što se razvela od Josipa Radeljaka Dikana. Njihov razvod trajao je tri godine, tijekom kojih se suočavala s brojnim tužbama, između ostalog i onom da je sinu bivšeg supruga dužna 300.000 kuna s kamatama.

Kada joj je bilo dosta osuđivanja načina na koji vodi svoj život, Vlatka se spakirala i otišla u Kanadu.

“Odlučila sam prekinuti začarani krug u kojem sam se vrtjela godinama, ne svojom voljom. Godinama u kojima su mi uništeni profesionalni život i egzistencija u Hrvatskoj. Iako sam oduvijek obavljala svoj posao profesionalno i vrijedno, za mene nije bilo mjesta niti na jednoj televiziji niti radiju. Bez stalnog angažmana nemoguće je danas u Hrvatskoj preživjeti, a pogotovo osigurati egzistenciju. Nisam od onih koji se žale i plaču, preuzimam odgovornost za svoj život. Nikada nisam patila od isprazne slave, zanima me ozbiljan posao i znam da u zemlji poput Kanade mogu osigurati život u materijalnom smislu vlastitim radom i ambicijom. Hrvatska je duboko korumpirana na svim nivoima. Nikada nisam pristajala na kompromise kojima bih izgubila sebe, radije sam se odlučila na novi početak u zdravijoj sredini”, rekla je Vlatka.

Pronašla je mir

Rekla je da joj je prilagodba na novi život bila teška, no utješilo ju je što se u Kanadi, kaže, cijeni rad i zalaganje. Najvažnije joj je, rekla je, što je tamo pronašla svoj mir.

“Nitko me ne maltretira, ako se želim totalno isključiti iz bilo kakvih događanja ovdje, mogu to vrlo lako učiniti. Nažalost, negativne stvari i apsurdne sudske presude vraćaju me u najgore razdoblje u mom životu. Ali, svemu dođe kraj pa će i tome jednog dana. U Kanadi mi ljudi prilaze bez predrasuda, cijene me po onome što jesam i što radim. Nažalost, u svojoj zemlji sam se godinama bez uspjeha borila s lažima, predrasudama i licemjerjem društva”, objašnjava voditeljica.

Ipak, kaže da osjeća nostalgiju za Hrvatskom.

“Naravno da osjećam, to je prirodno. Kakva bih ja to bila osoba da ne osjećam nostalgiju za domovinom? Mnogo me lijepih stvari i emocija veže za Hrvatsku, bez obzira na to što sam odlučila otići. Uvijek se rado vraćam, volim svoju domovinu. To ne znači da nisam svjesna realnosti i ograničenja ove sredine”, kazala je.

Dostojanstvo joj je najvažnije

Vlatka kaže da joj je životna filozofija “nikad se ne predavati i uvijek učiti i raditi”, a nikada ne želi raditi kompromise kada je riječ o njezinom dostojanstvu.