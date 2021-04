VLATKA POKOS O RAZLOZIMA SELIDBE U KANADU: ‘Htjela sam otići što dalje od Hrvatske. Maltretirali su me bivši muž i primitivno društvo’

Bivša voditeljica i pjevačica već četiri godine živi u Kanadi, a u Hrvatskoj je posljednji put bila 2019.

Vlatka Pokos (51) za Story.hr je progovorila o životu u Kanadi. Bivša voditeljica i pjevačica danas radi kao voditeljica prodaje u jednom luksuznom dućanu, a tvrdi kako razlog njenog odlaska iz Hrvatske nema veze s duhovima iz prošlosti.

“O Kanadi sam čula sve najbolje, poznavala sam neke ljude i željela sam u tom trenutku otići što dalje od Hrvatske – zbog moje specifične situacije i maltretiranja koje sam godinama doživljavala. Maltretirali su me što bivši suprug što primitivno društvo. Nažalost, s distance mi se čini da su se neke stvari i pogoršale”, rekla je Pokos za Story.

Dobro se nosi s usamljenšću

U Kanadi je prvo radila kao agentica za nekretnine, da bi dobila posao u poznatoj modnoj kući.

“I dalje radim u visokoj modi jer je to zasad za mene idealno rješenje dok ne dobijem stalni boravak. Jedna od frustrirajućih stvari u mojoj situaciji je dugoročni legalni status, jer dok to ne riješite, ne možete planirati, čak ni graditi željenu karijeru. U budućnosti voljela bih raditi u turizmu, to je moja velika ljubav i za to sam se školovala. Iako, rad u industriji luksuza može biti jako lukrativan, ako ste vrijedni i sposobni. U početku nisam nikog poznavala, ali sad već imam respektabilnu listu klijentica i bogato iskustvo”, izjavila je.

Usporedila je život u Kanadi sa životom u Hrvatskoj.

“Ne želim reći da u Hrvatskoj nema ozbiljnog rada, ali mislim da se ovdje, ipak, puno ozbiljnije radi. Zabava je rezervirana za vikende i putovanja, a ne svakodnevna druženja kao u Hrvatskoj. Uostalom, ja ovdje nemam jako bliskih prijatelja, što ne znači da nemam ljude koji su mi dragi i s kojima se rado vidim i čujem. Trenutna situacija je svima teška, a mjere u Kanadi su puno strože nego u Hrvatskoj. Dosta se dobro nosim s usamljenošću jer i inače više cijenim kvalitetu nego kvantitetu”, istaknula je Vlatka.

‘Korupcija je uništila Hrvatsku i otjerala ljude’

U nastavku je usporedila hrvatske i kanadske poslodavce.

“Nemoguće je uspoređivati situaciju u Hrvatskoj i Kanadi. Nije riječ samo o odnosu poslodavaca već i o tome kako je postavljen cijeli sustav. Moje iskustvo s velikim svjetskim kompanijama je izvrsno. Ugovori uključuju privatno zdravstveno osiguranje i životno osiguranje koje plaća poslodavac, uz državno – provincijsko u Kanadi, koje imaju svi. Primjerice, meni su ovdje plaćene masaže, razne vrste terapija i zubar preko privatnog zdravstvenog osiguranja. Ograničeni ste iznosom koji možete potrošiti, a što vam je bolji status i plaća, bolji je i ugovor. Odnos prema zaposlenicima je vrlo profesionalan, imate priliku konstantno učiti i usavršavati se, ali pravila su jako stroga. Ako napravite ozbiljniju pogrešku, bit ćete otpušteni bez imalo milosti. Čak i tada možete angažirati odvjetnika i dobiti lijepu otpremninu. Radnička prava su ovdje vrlo velika i nije lako otpustiti radnika, čak ni onog koji loše radi posao. Da ne spominjem da vas za vrijeme intervjua za posao ne smiju apsolutno ništa pitati o vašem privatnom životu ili planovima tipa trudnoće. Uz to, konkretno u industriji luksuza, što je vrlo naporan posao jer za vas nema praznika ni vikenda, dobivate proviziju, poklone i razne nagrade. Dakako, i velike popuste na luksuzne proizvode. Zbog toga mnogi ljudi dugoročno ostaju u ovoj industriji, ali ne planiram to učiniti”, izjavila je za Story.

“Ne tvrdim da je na Zapadu sve idealno, ali život je ugodan, bez stresova i loših vijesti kojima su neprestano izloženi hrvatski građani. Željela bih da Hrvatska postane zemlja sretnih ljudi i pravednijeg društva. Nažalost, ne vidim da se razvija u tom smjeru. Bezočna korupcija na svim razinama uništila je našu predivnu zemlju i otjerala mnoge vrijedne ljude”, dodala je.

Život na dva kontinenta

U Hrvatskoj je posljednji put bila prije dvije godine, a najviše joj nedostaju Dalmacija i zagrebačke ulice njene mladosti.

“Nedostaje mi samo nekoliko dragih ljudi. S godinama shvatite da je velika većina ljudi vrlo sebična i neiskrena, tako da tu nemam previše iluzija”, rekla je Vlatka.

Ako dobije stalni boravak u Kanadi, primamljiva joj je ideja o životu na dva kontinenta. “Ako se dogodi da ne dobijem stalni boravak, voljela bih živjeti negdje u Europi. Bliže Hrvatskoj”, zaključila je bivša voditeljica i pjevačica.