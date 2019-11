VLATKA POKOS O PRESUDI PROTIV SEVERINE: ‘Totalni raspad države i društva. Toliko okrutno i strašno da nedostaje riječi utjehe’

View this post on Instagram

#severina #mama #nepravda #korumpiranopravosudje #mizoginodrustvo #mocnovca #podrskaseverini Sve ono sto se dogadja u Hrvatskoj i to ne samo u posljednje vrijeme, pokazuje totalni raspad drzave i drustva. Vec godinama smo svjesni da je korumpirano hrvatsko pravosudje rak rana Hrvatske i da ce svatko svatko tko tamo ocekuje trunku zdravog razuma a kamoli pravde ostati sokiran. Svatko od nas u tudjoj boli prepoznaje svoju i doista me sokirala i razalostila vijest da je Severina izgubila skrbnistvo nad svojim sinom… Toliko je to okrutno i strasno da nedostaje rijeci koje bi je mogle utjesiti, znam. Nadam se da joj ipak nesto znaci podrska, vjrrujem, svih onih koji imaju srca. Socijalna "skrbnica" koja dijete nije vidjela dvije godine, sigurno ga nema. Niti zdravog razuma, niti ljudskosti. I zamislite, opet su zene bile te koje su presudile Severini. Nitko me nece uvjeriti da je to slucajnost. Nitko me nece uvjeriti da novac u Hrvatskoj ne moze kupiti sve, ama bas sve. Meni majcinstvo nikad nije niti bilo priznato iako moja bol zivi sa mnom sve ove godine, svakog dana, svakog trena… Severina mora ostati jaka i prisebna jer jos je pred njom puno iskusenja. Ja saljem njoj i njenom sincicu puno ljubavi i snage.