VLATKA POKOS O NASTUPU JOSIPE LISAC: ‘Njezina izvedba je osvježenje nakon godina jeftinog, populističkog, ‘domoljubnog’ kiča…’

#josipalisac💜 #diva #umjetnickasloboda #inauguracija #hrvatskahimna #zoranmilanovic #predsjednikrepublikehrvatske Doista sam zgrozena mizoginim, desnicarskim, klerofasistickim napadima na Josipu Lisac, istinsku glazbenu divu, zbog njene osebujne izvedbe hrvatske himne na inauguraciji novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovica. Himnu je izvela na sebi svojstven, emotivan i dramatican nacin, za mene predivan i osvjezavajuci nakon godina jeftinog populistickog, "domoljubnog" kica u uredu dojucerasnje predsjednice. Osjecam se iznimno privilegiranom sto osobno poznajem Josipu Lisac i svaki susret s njom je poseban dozivljaj. Iza ekstravagantnog izgleda skriva se jedna prekrasna, topla, mudra i draga osoba. Josipa i njena izvedba hrvatske himne predstavlja modernu, progresivnu Hrvatsku i istinsku umjetnost, oslobodjenu okova primitivnog, dogmatskog vidjenja domoljublja i hrvatskog drustva. Hrvatsku koja vjeruje u razlicitost i napredak. Hrvatsku koja vjeruje u umjetnicku slobodu, slobodu izrazavanja i slobodu zivljenja. Ukoliko dezurni cudoredni policajci otvore svoje srce prema necem drugacijem, u Josipinoj izvedbi cut ce ogromnu ljubav i postovanje prema nasoj prelijepoj domovini.