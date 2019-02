VLATKA POKOS KOMENTIRALA NAPAD NA SRPSKE SPORTAŠE: ‘Ovo je zločin iz mržnje i rezultat politike koja tolerira nasilje’

View this post on Instagram

#hatred #fascism #evil #stophatred #love #inclusion #peace #loveyourneighbor Nakon sramotnog i kukavickog napada na srpske SPORTASE , kojeg se srami svatko tko voli Hrvatsku i Split, danas citam neuvjerljive i neodredjene "osude" od Hrvatske Vlade, Predsjednice i lokalnih vlasti, koji se zgrazavaju nad, zamislite, huliganstvom. Ovo je ZLOCIN IZ MRZNJE prema, prije svega, Srbima. Ovo je rezultat politike koja je nevjerojatno tolerantna prema ustaskim simbolima, prema nasilju svih vrsta, nepotizmu i korupciji na svim razinama. Rezultat je drustvo u kojem se mlade odgaja u mrznji i vjecitoj okrenutosti proslosti pod kapom pohlepne Katolicke Crkve. Ukoliko se "vjerodostojni" Plenkovic i njegova korumpirana cudovisna koalicija pita zasto ljudi odlaze, evo im odgovora. Ili "precjednica" koja se klanja "domoljubima" u Argentini, utocistu najvecih zlocinaca iz drugog svjetskog rata. Moze se ocekivati konstantni egzodus naprednih, normalnih i tolerantnih ljudi iz Hrvatske. Nazalost. U Kanadi svakodnevno komuniciram s ljudima svih boja, kultura i vjera. To je prekrasan, obogacujuci osjecaj. Svi se medjusobno postuju, zive i rade zajedno. Mogu vam sa sigurnoscu reci: ljudi su dobri ili losi, nista drugo nije vazno.