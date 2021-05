Bivša pjevačica i voditeljica smatra kako je Hrvatsku trebala napustiti odmah nakon razvoda od Radeljaka jer bi se, kako kaže, bila poštedjela puno patnje i osude društva

Iako je prije gotovo pet godina napustila Hrvatsku i novi život započela u Torontu, Vlatka Pokos (51), bivša pjevačica i voditeljica s diplomom uglednoga kanadskog sveučilišta za oglašavanje i marketinške komunikacije Sheridan, i danas je u fokusu hrvatske javnosti.

Vlatka se često preko svojih društvenih mreža oglašava o stvarima koje su joj smetale u Lijepoj Našoj, komentira političku situaciju u Hrvatskoj i uspoređuje život na Balkanu s onim u Kanadi.

Nakon 13 godina dugog sudskog spora, nedavno je odbačena tužba koju je Leo Radeljak, sin njezina bivšeg supruga Josipa Radeljaka Dikana podignuo protiv nje. No, kako je izjavila za Gloriju, nema tu neke velike satisfakcije, samo jedna briga manje.

“Nažalost, bivši suprug me sudski progoni već 14 godina iako sam iz tog braka, doslovno, izašla bez ičega. Od nekih ljudi se jako teško razvesti jer ne mogu prihvatiti gubitak i žele vas uništiti. U mom srcu nema mržnje ni osvetoljubivosti i ne osjećam nikakav trijumf, samo olakšanje”, priznala je naša bivša pjevačica.

Lana će uvijek biti dio nje

Pokos smatra kako je Hrvatsku trebala napustiti odmah nakon toga mučnog razvoda, koji se događao ispred očiju ovdašnje javnosti, jer bi se, kako kaže, bila poštedjela puno patnje i osude društva.

Vlatka je uvijek nježnim riječima govorila o tada malenoj Lani, kćekici koju je Dikan dobio s pokojnom hrvatskom glumicom Enom Begović, iako ju je obitelj bivšega supruga u to vrijeme razapinjala po medijima tvrdnjama da je djevojčicu zlostavljala.

“S Lanom nemam nikakav kontakt od njezine sedme godine. U mojim mislima je svaki dan. I vrlo često u snovima. Lana će zauvijek biti dio mene i nitko mi to ne može oduzeti”, kazala je Pokos za Gloriju.

Dodala je kako bi voljela ove godine posjetiti Hrvatsku, ali zasad je u tom naumu sprječavaju stroge mjere i kompliciran povratak u Kanadu.

“S obzirom na ritam cijepljenja, nadam se da će se čitav proces pojednostavniti pa ću uspjeti posjetiti Hrvatsku ove godine. Ja sam se već cijepila i preporučujem svima da to učine što prije da se svi možemo vratiti normalnom životu”, poručila je Vlatka.

Prihvatila bi dobru ponudu iz Hrvatske

O trajnom povratku u svoju rodnu zemlju zasad ne razmišlja, s obzirom na situaciju, što ne znači da ne bi došla odraditi neke televizijske projekte koje je dosad morala odbijati iz raznoraznih razloga.

“Nakon ogromne žrtve koju sam podnijela odlaskom u srednjim godinama, ne mislim se vraćati bez jako dobrog plana ili poslovne ponude. Naime, ja mogu raditi samo u izrazito profesionalnoj sredini. Oduvijek me ljutio diletantizam i primitivizam i više ne bih mogla podnijeti neke stvari i situacije”, iskrena je Pokos.

Turizam je svakako područje u kojem bi ona željela raditi jer se, kako kaže, uvjerila da tu ima puno ozbiljnih i vrlo profesionalnih tvrtki. U Kanadi se osjeća udomaćeno i nada se da će ove godine dobiti stalni boravak, a u budućnosti i postati državljanka Kanade.

Brine je budućnost mladih ljudi

Nedavno je na Instagramu prozvala “plastične nakaze iz Photoshopa”, što je naišlo na velik broj reakcija. Vlatku izrazito ljuti mladost kao imperativ i to je također više puta naglasila u svojim objavama, osobito nakon što su pojedine starije voditeljice dobile otkaz na televiziji samo zato što više ne izgledaju mlado i privlačno.

“Riječ je o bolesnom trendu nametnutom od društvenih mreža, prvenstveno Instagrama, na kojima se forsira umjetan, jeftin izgled i lažni fotošopirani životi. Problem je što je to postao mainstream i mjerilo životnog uspjeha”, rekla je bivša pjevačica i voditeljica za Gloriju.

“Sve više žena u javnosti izgleda poput plastične lutke za napuhavanje, a mediji ih uporno promoviraju. To je jako loše za mlade ljude i doista me brine njihova budućnost. To već ima poguban utjecaj na njihovo samopouzdanje i psihičku stabilnost, da ne govorim o životnim vrijednostima”, istaknula je.

Podržava manje estetske korekcije

Ona sama trudi se izgledati lijepo, što joj u 52. godini života, definitivno i polazi za rukom, ali naglašava da, prije svega, želi izgledati – prirodno i zdravo.

“Danas imamo na raspolaganju razne neinvazivne tretmane za usporavanje starenja i to apsolutno podržavam, pa čak i manje estetske korekcije. Ali nikako plastičan i čudan izgled; godine je nemoguće izbrisati, stoga većina tih žena dobije jako čudan i zamrznut izgled”, kazala je Pokos.

“Ne vidim nikakav problem u mimičkim borama, one predstavljaju naše emocije i ono sto jesmo. Ne želim izbrisati svoj život niti me u zrelim godinama zanima tuđe mišljenje i komplimenti. Svi ti ‘komplimenti’ na društvenim mrežama su uglavnom lažni i ne znače ništa”, dodala je.

“Nikad nisam smatrala izgled svojom najvažnijom niti najvećom kvalitetom jer imam drugačiji stav prema životu. Izgled ne znači ništa bez unutarnje ljepote i pravih životnih vrijednosti i talenta. Ja sam svjesno napustila lažni sjaj i upustila se u novi izazov”, zaključila je Vlatka za Gloriju.