VLATKA POKOS ISKRENO O BRAKU S DIKANOM: ‘Imala sam nesreću udati se za krivog čovjeka i odgojiti mu dijete…’

#skoro #dezerter #americkabojna #izdajnik #laznidomoljub Evo, upravo procitah zanimljivu vijest da je bivsi dopredsjednik HDZ mladezi Viseslav Dokoza kazneno prijavio Skoru za ratno dezerterstvo. Skoro se, naime, nije odazvao pozivu za obranom domovine Hrvatske koja je 1991. bila izlozena opcem napadu daleko nadmocnijeg srpskog agresora. Skoro je bio vojni obveznik i potpuno zdrav, te je pobjegao u SAD cime je odbio poziv i zapovijed vrhovnog zapovjednika Dr. Tudjmana. Skoro je u SADu pjevao po raznim klubovima, navodno i jugoslovenskim, dok je uHrvatskoj bjesnio rat. Skoro se vraca 1992. nakom medjunarodnog priznanja Republike Hrvatske i smisljeno gradi imidz domoljubnog pjevaca. Citat: "Skoro je vjesti manipulator koji se svo ovo vrijeme igrao s emocijama napacenog hrvatskog naroda…", "No, ni tu ne staje Skoro, pa se kuje plan da postane predsjednik Hrvatske, a time i vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske." Iste one iz koje dezertirao. Pravi domoljub, zar ne? Ja se ipak nadam da ce ga hrvatski biraci kazniti za izdaju. Mozete procitati clanak u Novom Listu. Do zakljucenja broja nije bilo odgovora iz Skorinog stozera. Vi mozete mene vrijedjati do mile volje samo zato sto sam se imala nesrecu udati za krivog covjeka, kojem sam odgojila dijete, ali ovo su nemilosrdne cinjenice. Da stvar bude apsurdnija, moj bivsi muz pripada istim onim desnicarima koji me napadaju. I jos nesto; iako sam rodjena u Austriji i tamo mi je cijela obitelj, nisam nikud zeljela ici iz Hrvatske. Zato sto Hrvatsku volim svim srcem i boli me ovo sto se dogadja. Ne mogu sutjeti, necu.