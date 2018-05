VLATKA POKOS BACILA HEJTERIMA INDEKS U LICE: ‘Moje ocjene. Posvećujem ih svim polupismenim komentatorima…’

#education #sheridan #hardworkinggirl Moje ocjene😊😊😊 I to uz rad. Posvecujem ih svim polupismenim " piscima" zlih komentara na portalima i drustvenim mrezama! I porucujem im da uloze malo truda i vremena u vlastito obrazovanje. Mozda im pomogne da postanu malo manje glupi i zli.

A post shared by Vlatka Pokos (@vlatkapokos) on May 20, 2018 at 1:25pm PDT