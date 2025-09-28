Vjenčali se Silvija i Mislav iz 'Braka na prvu': Ceremoniji prisustvovale i poznate face

Silvija i Mislav, koji su se upoznali prije dvije sezone u showu "Život na vagi", nakon dvije i pol godine veze izrekli su sudbonosno "da" i postali supružnici.

Foto: Instagram/screenshot

Prekrasno vjenčanje održano je jučer u Sesvetama, a slavlju je prisustvovalo više od 200 uzvanika. Na svadbi su bili gotovo svi članovi crvenog tima, a pridružili su im se i trener Edo te voditeljica Marijana Batinić.

Foto: Instagram/screenshot

Atmosfera je bila vesela i opuštena, a društvene mreže su bile preplavljene fotografijama i videozapisima s nezaboravne zabave.

