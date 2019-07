VIŠNJIĆ ZEZAO NINU BADRIĆ ZBOG IVANIŠEVIĆA: Pogledajte što mu je odgovorila

View this post on Instagram

Kad je prije prošlo 18 godina?😱 Kao da je jučer bilo sjećam se finala Wimbledona sjećam se da sam pjevala u Splitu na čuvenim Melodijama hrvatskog Jadrana. Sjecam se da smo finale gledali Oliver Dragojević njegov brat Aljoša i ja u splitskom restoranu Jugo. Nas troje sami. Da smo se nervirali navijali plakali od sreće kad je Goran digao napokon pehar. Sjecam se Splita koji je u 3 sata organizirao najljepsi docek Goranu. Grad je gorio a svima nam je srce bilo na mjestu. Svi smo se radovali sa Goranom i zbog njega. Koliko nam je živaca samo odnio Goran Ivanišević tada 😂🙈 Učinio mi je čast i gušt prije par godina i snimio sa mnom spot za pjesmu “Da se opet tebi vratim”. Gdje ste bili na današnji dan? Ja sam bila tamo 💪🏻😁 Gorane..bio si i ostao istinska legenda uvijek❤️🙋🏻‍♀️ #legend #goranivanisevic❤️ #trenutcikojisepamte @goranivanisevicofficial 🙌🏻