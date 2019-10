VIŠE MU NEĆE ZAMJERATI POLITIČKE PJESME: Kanadski rocker Neil Young napokon postaje Amerikanac

Glazbenik je otkrio da će nakon 74. rođendana položiti prisegu

Kanadski rocker Neil Young osmislio je lukav način da razoruža one koji mu zamjeraju političke pjesme ili izjave o Sjedinjenim Državama “jer nije Amerikanac”. Od idućeg mjeseca taj argument više neće “držati vodu”. “Prošao sam sve ispite, imam zakazan termin i ako sve prođe po planu, položit ću prisegu” nedugo nakon što 12. studenoga napunim 74 godine, otkrio je glazbenik u razgovoru za LA Times. “Moći ću glasovati”, dodao je Young koji je dvije trećine života proveo u SAD-u, otkad je sredinom šezdesetih stigao u Los Angeles i ušao u svijet rocka sa sastavom Buffalo Springfield.

Snima novi film

“I dalje sam Kanađanin, to mi ništa mi ne može oduzeti”, rekao je čest kritičar politike američkog predsjednika Donalda Trumpa kojemu je zabranio da na svojim političkim skupovima koristi njegovu pjesmu “Rockin’ in the Free World”. Young je trenutno u studiju u Santa Monici gdje sa svojom suprugom i aktivisticom Daryl Hannah dovršava novi film “Mountaintop” koji prati snimanje njegovog posljednjeg albuma “Colorado”, objavljenog u petak. “Živim ovdje, ovdje plaćam poreze, ovdje je moja divna obitelj – oni su svi Amerikanci, pa bih i ja dao svoje mišljenje o ovoj državi”.

Ovaj put to će učiniti na biračkom mjestu, nakon što je više puta to učinio glazbom. Pjesmama poput “Vampire Blues” ili “Monsanto Years” govorio je o ekologiji, u “Mideast Vacationu” kritizirao je američku politiku na Bliskom istoku, a u pjesmi “Southern man” rasizam u SAD-u. No, možda je najviše odjeknula protestna pjesma “Ohio” koju je napisao za sastav Crosby, Stills, Nash & Young o ubojstvu četiri studenata sveučilišta Kent za prosvjeda protiv rata u Vijetnamu 1970. godine. Ubili su ih pripadnici tamošnje Nacionalne garde.