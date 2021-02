Bianca je našla proizvođača iz inozemstva koji bi joj ugradio silikone kakve želi, a cijena je oko 8000 eura, odnosno oko 60.000 kuna

Violinistica Bianca Julia Josephine Kolompar (45), vlasnica najvećih grudi napravljenih u Hrvatskoj, požalila se da je nedavno imala nezgodu tijekom tuširanja i pritom ozlijedila grudi.

“Prvo nisam znala o čemu se radi. Mislila sam da je žica od grudnjaka, ali sam drugi dan primijetila da je tuš izgreban”, rekla je Bianca za Exkluziv. “Kao da me mačka ogrebala. Počelo je krvariti i pet-šest dana me jako boljelo”, dodala je.

Bianca je otišla na ultrazvučni pregled koji je pokazao da je sve u redu no ipak joj prijeti smanjenje grudi, no ona za to ne želi ni čuti. Priznala je da bi htjela i veći broj. “Liječnik je rekao da više ne može stavljati tu količinu i da bismo trebali ići na 800 mililitara, ali ja to nisam prihvatila. Nadam se da ćemo ipak uspjeti dodati željenu količinu”, kazala je.

“Ja sam čak htjela dodati jedan broj pa sam mislila ići na 1200 mililitara”, otkrila je Bianca. No, plastični kirurg se s tim ne slaže. Ipak, Bianca se nada da će se uspjeti dogovoriti, a podršku dobiva i od obožavatelja.

“Imam jako puno fanova na Facebooku i Instagramu i oni bi željeli da mi grudi ostanu takve. Neki kažu da ne bi bilo dobro više povećavati grudi, iako ja smatram da jedan broj ne igra ulogu. Ima i ljudi koji kažu da bih trebala smanjiti na pet i da je ovo neprirodno”, ispričala je Bianca.

Bianca kaže da je jedno vrijeme teško disala i da je jedva hodala, no sada je, tvrdi, puno bolje. “Ožiljak se više ne vidi, ali svejedno razmišljam o zamjeni ove godine”, rekla je.