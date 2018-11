VINKO ŠTEFANAC PREMLATIO UMIROVLJENIKA: Kaznili ga sa 600 kn, a na izricanju presude nije se pojavio

Napadnuti umirovljenik tvrdi da mu se Štefanac u sudnici ispričao, no on ispriku nije prihvatio

Vinko Štefanac ovo ljeto nasrnuo je na umirovljenika, a Prekršajni sud u Zagrebu proglasio ga je krivim zbog remećenja javnog reda i mira, prenosi 24sata. Glumac i voditelj se, navodno, vozio biciklom kada mu je M. G., koji je šetao psa, doviknuo da je biciklistička staza s druge strane. Štefanca je to razljutilo pa je postao agresivan. O sukobu 17. kolovoza u Zagrebu progovorio je i napadnuti muškarac. “Udario me dlanom po glavi i razbio mi naočale. Pao sam na tlo, a on je nastavio sa šutiranjem. Udarao me po prsima, nogama, glavi”, ispričao je dodavši da su rane vidljive i nakon tri mjeseca. Iako je mogao dobiti i do 30 dana zatvora, Štefanac je kažnjen sa 600 kn, no ako plati u roku od 30 dana, kazna se smanjuje za 200 kn.

Umirovljenik tvrdi da je Štefanac bio toliko agresivan da se nitko nije usudio stati između njih. “U hodniku je došao do mene i ispričao mi se. U sudnici je rekao da mi se ispričao, ali da sam odbio ispriku. Njegova isprika nije bila iskrena, nego pragmatična”, izjavio je dodavši da je glumac imao 0,6 promila alkohola u krvi, no da mu nije izgledao pijano. “Presuda je žalosna. Ponižen sam i osramoćen. Vinko je rekao da sam ja njega prvi odgurnuo. Ja sam na pragu sedamdesetih, ne znam se tući i nikad nisam izazivao probleme. Pa on ima 20 kilograma više od mene”, rekao je.

Štefanac se prije desetak godina proslavio kao voditelj nekolicine emisija, među kojima su Hrvatski idol, Supermilijunaš i Story Supernova Music Talents. Završio je Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, a pojavljivao se u sapunicama kao što su Prava žena, Larin izbor, Najbolje godine, Ponos Ratkajevih i Obični ljudi.