VILA BECKHAMOVIH NA METI PROVALNIKA: Zbog ovog događaja David i Victoria postrožit će osiguranje

Za vrijeme incidenta David i Victoria bili su na letu za Australiju, a vijest o pokušaju provale jako ih je potresla

U vikendicu Davida i Victorije Beckham prošli tjedan pokušali su provaliti lopovi. Riječ je o njihovoj kući u Oxfordshireu čija se vrijednost kreće oko 6 milijuna funti, odnosno više od 50 milijuna kuna, prenosi Dailymail. Ako je suditi po britanskim medijima, tri osumnjičenika pokušala su se popesti na prvi kat kuće pomoću ljestvi koje su prislonili uza zid, a otjerali su ih članovi obližnjeg kluba, popularnog Soho Farmhousea. Ono što je Davida posebno naljutilo je to da će morati još više postrožiti osiguranje koje ga je oduvijek živciralo. No, sada je prisiljen na to jer mu je u interesu zaštititi svoju obitelj. Za vrijeme pokušaja provale, David i Victoria navodno su bili na letu za Australiju, a incident ih je jako uznemirio.

Vikendica slavnog para ima devet spavaćih soba, a šuška se da je planiraju proširiti travnjakom, bazenom i voćnjakom.