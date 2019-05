VIKTORIJA RAĐA PROGOVORILA O NAPORNIM TRENINZIMA: ‘Izgubila sam sedam kilograma, a dobila rane i žuljeve’

Viktorija je priznala da je na treninzima za plesni show zadobila broje ozljede te smršavila sedam kilograma

Ovu nedjelju očekuje nas finale showa “Ples sa zvijezdama”, a Ivan Šarić, Viktorija Rađa i Slavko Sobin za 24sata otkrili su kako se osjećaju sad kad se natjecanje bliži kraju. “Imam karte za finale Lige prvaka, no ipak ću plesati u svom finalu”, rekao je Šarić. Finalisti kažu da su opušteni jer su prošle emisije bile uzbudljive s obzirom na to da nisu znali hoće li proći dalje. Sada, tvrde, nemaju taj problem. Priznali su da su tužni jer je kraj blizu, a Viktorija je otkrila da je u ponedjeljak zaplakala na probi kostima kad je shvatila da je to posljednji kostim koji će obući u showu.

Nije bilo lako

Tvrdi da je tijekom natjecanja smršavila sedam kilograma te dobila rane i žuljeve. Ipak, rado bi sve ponovila. Slavko kaže da nema ozljeda jer je, kaže, u dobroj formi. “Ali zato su noge moje plesne partnerice pune modrica, tako da joj se ispričavam, njezine ozljede su moje ozljede”, rekao je. Dotaknuo se i žirija te zaključio da su ocjenjivači često mijenjali kriterije. “Bilo je dana kad su nas mazili i pazili, a bilo je dana i kad nisu. Nama je ipak najbitnije da publika uživa s nama, jer ovo je televizijski show koji radimo za publiku, a ne za žiri”, objasnio je.

Viktorija je, kako tvrdi, bila previše uzbuđena nakon plesa da nije ni čula što joj žiri ima za reći. “Kimala sam glavom i zahvaljivala im pa bi naknadno gledala što su rekli”, priznala je. Dodala je da žiri nije bio preblag, no da poštuje svakog od njih.

