Viktorija Rađa objavila romantične prizore iz Španjolske, jedna fotografija privlači sve poglede

Bivša manekenka Viktorija Rađa (48), danas poduzetnica i influencerica, otkrila je kako provodi dane u Španjolskoj sa suprugom, bivšim košarkaškim velikanom Dinom Rađom (57). Par je odabrao sunčanu Malagu kao idealno mjesto za kratki bijeg od obaveza i uživanje u toplijoj klimi.

Opušteno putovanje i dobro raspoloženje

Na društvenim mrežama Viktorija je objavila nekoliko fotografija s njihova putovanja, a najviše je pozornosti privukla ona iz restorana, gdje poziraju s balonskim cvjetovima na glavi. Neobičan detalj odmah je osvojio simpatije pratitelja, koji su im u komentarima poručili da zrače pozitivnom energijom.

Razgledavanje Malage i kulturne znamenitosti

Viktorija je otkrila kako je par uživao u šetnjama gradom, poznatim po šarmantnim uskim ulicama, starim trgovima i prepoznatljivoj andaluzijskoj atmosferi. Posebno se istaknula fotografija iz Muzeja Pabla Picassa, gdje je pozirala u elegantnom prostoru koji nosi duh jednog od najpoznatijih svjetskih umjetnika rođenih upravo u Malagi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mediteranski šarm i andaluzijski ritam

Osim muzeja, Viktorija i Dino dane su provodili istražujući skrivene kutke grada, uživajući u lokalnoj kuhinji, terasama i karakterističnom mediteranskom načinu života. Njihovo zajedničko putovanje oduševilo je brojne pratitelje koji su im poželjeli još mnogo ovakvih trenutaka.

POGLEDAJTE VIDEO:Igra tinejdžera ili namjera? Misteriozna plava svjetla mogla bi biti povezana s krivcima za požar Vjesnika