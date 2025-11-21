FREEMAIL
VIKEND ZA DVOJE /

Viktorija Rađa objavila romantične prizore iz Španjolske, jedna fotografija privlači sve poglede

Viktorija Rađa objavila romantične prizore iz Španjolske, jedna fotografija privlači sve poglede
Foto: Tino Juric/pixsell

Par uživa u odmoru

21.11.2025.
8:01
Hot.hr
Tino Juric/pixsell
Bivša manekenka Viktorija Rađa (48), danas poduzetnica i influencerica, otkrila je kako provodi dane u Španjolskoj sa suprugom, bivšim košarkaškim velikanom Dinom Rađom (57). Par je odabrao sunčanu Malagu kao idealno mjesto za kratki bijeg od obaveza i uživanje u toplijoj klimi.

Opušteno putovanje i dobro raspoloženje

Na društvenim mrežama Viktorija je objavila nekoliko fotografija s njihova putovanja, a najviše je pozornosti privukla ona iz restorana, gdje poziraju s balonskim cvjetovima na glavi. Neobičan detalj odmah je osvojio simpatije pratitelja, koji su im u komentarima poručili da zrače pozitivnom energijom.

Razgledavanje Malage i kulturne znamenitosti

Viktorija je otkrila kako je par uživao u šetnjama gradom, poznatim po šarmantnim uskim ulicama, starim trgovima i prepoznatljivoj andaluzijskoj atmosferi. Posebno se istaknula fotografija iz Muzeja Pabla Picassa, gdje je pozirala u elegantnom prostoru koji nosi duh jednog od najpoznatijih svjetskih umjetnika rođenih upravo u Malagi.

Mediteranski šarm i andaluzijski ritam

Osim muzeja, Viktorija i Dino dane su provodili istražujući skrivene kutke grada, uživajući u lokalnoj kuhinji, terasama i karakterističnom mediteranskom načinu života. Njihovo zajedničko putovanje oduševilo je brojne pratitelje koji su im poželjeli još mnogo ovakvih trenutaka.

