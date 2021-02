VIKTORIJA RAĐA ČESTITALA ROĐENDAN POSEBNOJ OSOBI: ‘Ona me voli bez obzira na sve. Ona me trpi, ona me zna…’

Bivša manekenka obilježila je 48. rođendan svoje sestre Mihaele

Viktorija Rađa, supruga košarkaša Dina Rađe, na Instagramu je čestitala 48. rođendan rođendan starijoj sestri Mihaeli te objavila njihovu zajedničku fotografiju iz djetinjstva.

“Ona me voli bez obzira na sve… dobra, loša, ljuta, tužna, vesela, debela, mršava, lipa ili gruba. Ona me trpi, ona me zna. Još me trpi godina sto. Sretna i zdrava samo budi”, napisala je Viktorija uz staru fotografiju na kojoj pozira sa sestrom.

VIKTORIJA RAĐA SE POHVALILA POKLONOM OD SUPRUGA: ‘Često se pitam čime sam ja sve to zaslužila’

Bivša manekenka objavila je dvije fotografije i na svom Instagram storyju.

“Moja jedina, najdraža”, napisala je uz fotke.

VIKTORIJA RAĐA SAMOUVJERENO POZIRALA U PRIRODNOM IZDANJU I ODUŠEVILA: ‘Tebi šminka nikad ni nije trebala’