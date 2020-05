VIDEO ZBOG KOJEG LJUDI GASE INTERNET: Pjevač priredio djevojci 18+ podvalu koja se nije svidjela ni njoj ni ikome drugom

Britanski pjevač Olly Murs objavio je na Instagramu video podvale svojoj djevojci Ameliji Tank.

Par već tjednima u izolaciji dijeli snimke svojih prankova, no ako pitate tviteraše, ova je otišla predaleko.

Naime, Murs je odrezao dno pakiranja Pringlesa u koji je stavio svoju ‘muškost’ i dao Ameliji da gurne ruku unutra dok su zajedno gledali televiziju.

A post shared by Olly Murs (@ollymurs) on May 4, 2020 at 9:29am PDT

Nakon što djevojka posegne za čipsom, video staje i čuje se poznati citat iz filma ‘Scarface’ – “Reci zdravo mom malom prijatelju”. Amelia je odmah shvatila što se događa i uz izraz gađenja je povukla ruku k sebi. Olly je umirao od smijeha, a ona ga je nazvala kretenom.

came on twitter at 6am to see olly murs sticking his knob in a pringles can pic.twitter.com/bXxfn52FoW

— abbie (@abbiecops) May 5, 2020