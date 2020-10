[VIDEO] ONLYFANS ZVIJEZDA U TANGAMA OTVORILA VATRU NA ULJEZE U SVOJOJ KUĆI: Hrabrim potezom spasila je sina, muža i goste

Ansley Pacheco, 26-godišnja zvijezda OnlyFans platforme za odrasle, otvorila je vatru na naoružane provalnike koji su upali u njezin dom i tako spasila svog muža i sina.

Nadzorne kamere u kući snimile su dvojicu provalnika koji su otvorili vatru na stanare i njihove goste koji su došli gledati finale NBA lige.

Naime, jednog od gostiju naoružani provalnici zaustavili su na prilazu i prisilili ga da uđe u kuću. Ušli su zajedno s njime i naredili svima da legnu na pod.

Ansley je bila u spavaćoj sobi kada je čula pucnjeve u dnevnom boravku koje su ispalili na njezinog supruga i njegove prijatelje. Zvijezda tvrdi kako su na nju zapucali šest ili sedam puta kada je odlučila uzvratiti paljbu iz svoga pištolja. “Nemojte pucati, sin mi je unutra”, vikala je provalnicima.

“Nisam se uplašila. Reakcija mi je jednostavno bila da uzmem pištolj i branim se”, rekla je kasnije Pacheco.

