VESNA DRAGOJEVIĆ U SUSRET PROSLAVI 72. OLIVEROVOG ROĐENDANA: ‘Mislim da nakon prvih nekoliko skladbi neću izdržati’

Vesna će večeras biti na koncertu ‘Vridilo je’ u Spaladium Areni koji je upriličen povodom Oliverova rođendana

Legenda hrvatske glazbene scene Oliver Dragojević danas bi napunio 72. godine. Preminuo je 29. srpnja 2018. godine nakon borbe s teškom bolesti. Njegova supruga Vesna Dragojević prisjetila se je njihovih zajedničkih trenutaka tijekom rođendanskih slavlja, piše Jutarnji list.

VESNA DRAGOJEVIĆ PRISJETILA SE POSLJEDNJIH DANA S OLIVEROM: ‘Još ne znam da je umro’

“Oliver zapravo nije bio od velikih rođendanskih fešti. Njemu su takva slavlja lagano išla na živce, ali ih je trpio zbog nas”, rekla je.

Vesna će večeras biti na koncertu “Vridilo je” u Spaladium Areni koji je upriličen povodom Oliverova rođendana, a nastupit će njegovi kolege i prijatelji.

‘Volio je jednostavnu hranu’

“Zamišljeno je da koncert pratim u loži, ali mislim da nakon prvih nekoliko skladbi neću izdržati i da ću se spustiti u publiku”, kazala je.

Vesna je rekla kako je Oliver bio jako vezan za svoje unuke Duju, Margitu, Vinka, Luciju i Tonija.

TEŠKI DANI ZA VESNU DRAGOJEVIĆ: Oliverova supruga otkrila zašto nije došla na premijeru njegova filma

“Upravo zbog unuka on bi stoički ‘trpio’ proslave svog rođendana, rezanje torte i svega što ide u tim prilikama. Iskreno, mislim da gotovo nikad nije niti kušao rođendansku tortu, jer on nije bio od slatkog, ali se veselio ako bi se unucima torta svidjela… Volio je domaće juhe i jela s tjesteninom. Nikakve kerefeke, pa sam ja doma uvijek kuhala jednostavnu, kako bi on to volio reći, ‘seljačku’ hranu”, ispričala je.