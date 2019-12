VESNA DRAGOJEVIĆ PRISJETILA SE POSLJEDNJIH DANA S OLIVEROM: ‘Još ne znam da je umro’

‘Kada sam se vratila iz Vele Luke poslije sprovoda, zatvorila sam oči i svu njegovu odjeću spakirala u vreće da to ne gledam i da me ne podsjeća na njega’, ispričala je Vesna

U Veloj Luci ovih su se dana okupile tisuće ljudi kako bi odali počast glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću, koji je preminuo lani, 29. srpnja nakon borbe sa zloćudnom bolesti. Među mnoštvom je bila i Oliverova supruga Vesna koja tvrdi da godinu dana nakon suprugove smrti nema osjećaj da ga više nema.

“Još ne znam da je umro. Bila sam na groblju pa kao da sam došla nekom rođaku. Valjda mozak ne dopušta da to uđe u glavu. Cijeli stan sam renovirala tako da me ništa ne podsjeća, ne mogu živjeti od nekih uspomena, gledati slike. Postojala je ta njegova soba koju sam skroz ispraznila i iz koje smo sve stvari spakirali za muzej. Kada sam se vratila iz Vele Luke poslije sprovoda, zatvorila sam oči i svu njegovu odjeću spakirala u vreće da to ne gledam i da me ne podsjeća na njega.

Netko to ne može, ali ja sam morala. Htjela sam cijelom svijetu reći on je takav i takav, ali ne možete svakom pojedinačno to reći. Ali vidjela sam da su ljudi znali i to osjetili. On je bio toliko skroman da sam rekla ‘Oliver, skromnost je vrlina, ali ti si na granici da ti ta vrlina prijeđe u manu’. Na to mi je rekao da se bilo čime bavi u životu da bi bio isti, da je takav karakter i da se ne želi mijenjati”, ispričala je Vesna za Dnevnik.hr.

Šesti unuk

Nedugo nakon Oliverove smrti, rodio se njegov šesti unuk. “Došao je šesti unuk. On se rodio 1. 9., malo nakon njegove smrti. Ali on je znao da je unuk tu i bile smo nevjesta i ja cijeli dan u bolnici. Nije ga vidio, ali znao je. Sve smo mu pričali. Tada se odvijalo Svjetsko prvenstvo u nogometu i u bolničkoj sobi navijali smo pred televizorom, rekli smo da smo osvojili drugo mjesto. Uglavnom bi spavao ili klimnuo glavom. Nevjerojatno, on je s tim zatvorenim očima stalno jeo, ja sam ga hranila, donosila sam mu voće i hranu. Nije imao snage govoriti, ali smo ga obavještavali o svemu. To je bio jedan kraći period pred kraj tijekom kojeg je izgledao normalno, uopće nije izgledao bolesno”, rekla je Vesna.

Ne sluša njegove pjesme

Priznala je da nakon Oliverove smrti, ali i za života, ne sluša njegove pjesme. “Mi smo vam doma slušali njega kada bi on radio neke demo snimke za novi CD i nakon toga ne bismo slušali ništa više. Nekad sjedim u kafiću i čujem neke pjesme za koje i ne znam da ih je snimio. Čujem njegov glas, ali ne znam da ih je snimio. Koje pjesme volim, ne znam. Dva put sam intervenirala u 46 godina braka. Jednom za ‘Lijepa bez duše’ da je prepjeva s talijanskog i za ‘Kad mi dođeš ti’. Mjesec dana trajala je borba hoće li to snimit ili neće i na kraju kad sam počela plakati i moliti ga da je snimi za mene, pristao je. Ta je pjesma baš postigla velik uspjeh”, ispričala je.

‘Bio je glazbeni fanatik’

Otkrila je i kakav je Oliver bio privatno. “Vrlo lako. Nije bio opterećen ničim. Ono što je imao reći rekao bi u dvije-tri rečenice. Nije tražio ništa. Tako nam je prošao život. Jedino što me ubilo na početku bile su turneje početkom 80-ih, kada se nije javljao po pet dana jer nije bilo telefona ni ničega”, prisjetila se te dodala: “On je svoju glavu ispraznio od svega, od estrade, od svega. Jedino za što mu je služila bila je glazba. On je bio fanatik što se tiče glazbe. I obožavao je glazbenike. Nije ga toliko fasciniralo kako netko pjeva, nego kako svira. A za sebe je znao reći kako pjeva normalno, kako i priča”.