VESELJE U OBITELJI GLUMAČKOG PARA: Jelena Perčin i Momčilo Otašević očekuju prinovu

Jelena i Momčilo već imaju kćerkicu Mašu, a sada u njihovu obitelj stiže sin

Jelena Perčin i Momčilo Otašević za Gloriju su otkrili da očekuju drugo zajedničko dijete. Supružnici već imaju jednogodišnju kćerkicu Mašu, a Jelena iz prvog braka ima kći Lotu. Sada u njihovu obitelj stiže sin.

JELENA PERČIN GANUTA TOPLOM LJUDSKOM GESTOM: Nahvalila zaposlenicu doma za starije u kojem boravi njen otac

Momčilo, koji je javnosti poznat iz serija “Drugo ime ljubavi” i “Kud puklo da puklo” nakon rođenja kćerkice priznao je da ga je očinstvo promijenilo. “Nekako samo očekivao da će se stvari odvijati baš ovako kako se i odvijaju. Naučilo me dodatnoj odgovornosti, naučilo me plemenitosti, iako ne mislim da prije nisam bio plemenit, ali nekako sve se to mijenja, doza ljubavi skoči na 16 tisuća okretaja. Promijenio sam se nabolje i sretan sam zbog svega toga”, ispričao je.

JELENA PERČIN I SUPRUG ZABRINULI PRATITELJE NEOBIČNOM FOTOGRAFIJOM IZ KREVETA: ‘U dobru i zlu’