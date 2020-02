VELIKI USPJEH RTL MUSICA: Koncert The Chemical Brothersa nominiran za party godine: ‘Ovo je bio naš najzahtjevniji zadatak…’

Koncert The Chemical Brothersa održan je u listopadu 2019. u Domu sportova

RTL Music je tijekom tri godine djelovanja organizirao brojne vrhunske koncerte, predstave i evente kako domaćih, tako i stranih izvođača, a potvrda sjajno odrađenom poslu stiže i u vidu nominacije koncerta The Chemical Brothersa u kategoriji „Party godine“ za nagradu Ambasador Elektroničke glazbe koja se dodjeljuje četvrti put zaredom.

Dodatna motivacija

Koncert je održan u listopadu 2019. u Domu sportova pred nekoliko tisuća vjernih obožavatelja uz fantastične 3D vizuale, pa je njihov prvi koncert u Zagrebu odmah podignuo ljestvicu jako visoko. Prepoznala je to i struka koja je koncert nominirala za „party godine“, a svi koji smatraju da su The Chemical Brothersi, pa tako i RTL Music, zaslužili nagradu – svoj glas mogu dati online, na stranici: http://www.ambasador.hr/online-glasanje „Organizacija koncerta The Chemical Brothersa produkcijski je bio naš najzahtjevniji zadatak na kojem smo ujedno i jako puno naučili. Prije svega, neizmjerno sam ponosan što je publika uživala, a potom i što su naš trud prepoznali stručnjaci. Zato nas beskrajno raduje ova nominacija, koja nam je dodatna motivacija da nastavimo raditi u smjeru u kojem smo krenuli“, izjavio je Danko Stefanović, voditelj RTL Musica.

Dodjela 19. ožujka u Rijeci

Nagrada Ambasador Elektroničke glazbe prva je takva nagrada u Hrvatskoj, a dodjeljuje se akterima hrvatske elektroničke scene za ostvarenje unutar granica Hrvatske i na inozemnom tržištu u proteklih godinu dana. Za nominirane se može glasati do 29. veljače, a hoće li se RTL Music okititi nagradom – doznat će se 19. ožujka na svečanoj dodjeli u Rijeci. Osim ovog velikog priznanja za organizaciju koncerta, RTL Music osvojio je i važno priznanje za najveći boj događaja u prodaji u 2019. godine koje dodjeljuje Eventim, tvrtka specijalizirana za distribuciju ulaznica.