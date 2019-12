VELIKI USPJEH DINE JELUSIĆA: Mladi pjevač osvaja Ameriku na turneji s Trans-Siberian Orchestrestrom; ‘To je to!’

Dino ove godine pjeva, između ostalog, i singl ‘Hey, Can You Hear Me Now’ koji je tvorac Trans-Siberian Orchestre Paul O’Neil napisao davne 1978. godine

Pjevač Dino Jelusić trenutno je na svojoj četvrtoj američkoj turneji s bendom Trans-Siberian Orchestra koja se, kao i svake godine, održava u studenom i prosincu kada u 45 dana odrade 50-ak koncerata u arenama.

Navedena turneja je prošle godine bila na prvome mjestu po broju prodanih karata (preko jedan milijun) čime je nastavljen trend dulji od deset godina da se TSO nalazi u top 10 američkih turneja.

DINO JELUSIĆ ŠOKIRAO FANOVE, OBJAVIO DA JE PROŠAO TEŠKO ŽIVOTNO RAZDOBLJE: ‘Uklonjen mi je tumor ispod glasnica’

Dino ove godine pjeva, između ostalog, i singl “Hey, Can You Hear Me Now” koji je tvorac Trans-Siberian Orchestre Paul O’Neil napisao davne 1978. Sljedećih godina kroz njegov studio prošle su mnoge pjevačke zvijezde koje su izvele tu pjesmu: gotovo svi pjevači TSO-a, Steven Tyler (Aerosmith), Zak Stevens, Jon Oliva (Savatage) itd.

No, Paul je odlučio da će pričekati s objavom pjesme dok ne naiđe pjevač koji će mu to otpjevati onako kako on to čuje. Nakon 38 godina, stihove “Hey, Can You Hear Me Now” interpretirao je Dino na audiciji za TSO, a Paul je ostao oduševljen.

Završio je miksanje drugog albuma

“To je to! To je ono što sam tražio za ovu pjesmu. Tražio sam da osim visina ovu pjesmu iznesu i duboke ‘lage’ i ova tvoja emocija” rekao je tada Paul.

Sljedeće godine 6. travnja 2017. u šest sati ujutro, Dino je imao let za Floridu gdje je trebao s Paulom snimiti “Hey, Can You Hear Me Now”. Međutim, poziv tijekom noći zaustavio je njegov planirani put jer je O’Neil iznenada preminuo.

DINO JELUSIĆ O ODNOSU S TAROM, SVJETSKOJ KARIJERI I NAŠOJ SCENI: ‘U Hrvatskoj je sve stvar lobija, par menadžera drži više-manje sve’

Trans-Siberian Orchestra nastavio je dalje pod vodstvom Paulove kćerke Ireland i njegovog partnera Jona Olive. Oboje su odlučili da će se navedena pjesma izvoditi na predstojećim turnejama i da će biti stavljena na sljedeći album te da će je, prema Paulovoj želji, pjevati Dino.

Dok putuje iz grada u grad po zapadnoj Americi, Dino završava miksanje drugog albuma Animal Drivea čiji se izlazak očekuje u svibnju, a prvi singl u veljači 2020. godine. Tijekom ovogodišnje turneje svijetlo dana ugledale su dvije od 12 pjesama koje je Dino napisao i snimio s legendarnim gitaristom Georgom Lynchem (Lynch Mob, Dokken, End Machine…) pod imenom Dirty Shirley.