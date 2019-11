VELIKI RASKOL U KRALJEVSKOJ PALAČI: Obitelj se raspada, Harry i William nikad nisu bili udaljeniji: ‘Njihov odnos je nepovratno narušen’

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa su o svojim problemima progovorili u dokumentarcu ‘Harry & Meghan: An African Journey’

Odnosi u britanskoj kraljevskoj obitelji sve se više narušavaju te od nekadašnje sloge nije ostalo gotovo ništa. Harry i Meghan su se u potpunosti udaljili od Williama i Kate, neprestano se prepiru preko medija i prestali su se viđati. Prema pisanju stranih medija, Meghan i Harry sve se teže nose s medijskim pritiscima te su najavili da će u drugoj polovici studenoga otići na odmor u trajanju od šest tjedana.

OTKRIVENA KODNA IMENA ČLANOVA KRALJEVSKE OBITELJI: Saznalo se kako tjelohranitelji zovu kraljicu i ostale članove obitelji

‘Imamo drugačiji put’

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa su o svojim problemima progovorili u dokumentarcu “Harry & Meghan: An African Journey”, koji je nastao za vrijeme njihove afričke turneje. Meghan je novinaru Tomu Bradbyju otkrila da su je i prije udaje za Harryja prijatelji upozoravali da će joj mediji uništiti život. Harry se dotaknuo i svog odnosa s bratom. “Neizbježno je doživjeti sukobe kada ste dio ove uloge, ove obitelji i kada ste pod pritiskom javnosti. Ali, mi smo braća i uvijek ćemo biti. Trenutačno svaki od nas ima drugačiji put, ali ja ću uvijek biti tu za njega, kao što znam da će on biti za mene”, rekao je Harry koji s Williamom više nije blizak kao nekada. “Ne viđamo se toliko često kao što smo prije navikli, ali to je zbog novih obveza. Jako smo zauzeti, ali ja ga neizmjerno volim i zato moram naglasiti da je većina stvari napuhana u medijima. Sva braća imaju svoje dobre i loše dane”, dodao je.

Izvori iz Kensingtonske palače za BBC su poručili da je William navodno zabrinut za Sussexe jer su trenutačno u vrlo osjetljivom razdoblju te je njihovu želju da uzmu šestotjedni odmor procijenio kao “vrlo dobru odluku”. Raspad Kraljevske zaklade, koju su braća osnovala 2009. godine, dokaz je da je njihov odnos ozbiljno narušen. “Meghan i Harry žele stvari raditi drugačije od Williama i Kate. William je budući kralj i često je ograničen u tome što može učiniti. Sussexi, pak, žele fleksibilnost i donošenje komercijalnijih pothvata”, tvrde izvori bliski obitelji.

POGLEDAJTE PRVI TV NASTUP VOJVOTKINJE OD SUSSEXA: Meghan je sa samo 11 godina uspjela učiniti nešto nevjerojatno

Razdvojili ih mediji

Tenzije između braće počele su još prije Harryjeva vjenčanja s Meghan, bivšom američkom glumicom koja, po Williamovu mišljenju, nije bila najbolji izbor za suprugu. Harry mu je zamjerio što ga William kao brat nije podržao, a podršku mu je ukratio i velik dio javnosti. “Mislio sam da sam sve riješio, ali onda se odjednom sve vratilo i svaki dan se moram boriti s tim. Dio ovog posla je imati osmijeh na licu, ali što se moje žene i mene tiče, mnogo toga uistinu boli i vrijeđa, a posebno kad znate da velika većina svega toga nije istina”, rekao je.

Odnos Harryja i Williama prokomentirao je i Johnny Dymond, BBC-jev dopisnik s kraljevskog dvora koji tvrdi da je njihov odnos nepovratno narušen. Tomu je uvelike pridonio medijski pritisak kojemu su članovi kraljevske obitelji svakodnevno izloženi. “Za obične ljude poput nas uvijek postoje smrt i porezi. Za njih, članove kraljevske obitelji, postoje smrt, porezi i mediji”, rekao je jedan zaposlenik Buckinghamske palače Dymondu. “Kako bilo, odnos između Williama i Harryja nepovratno se promijenio. A dobri su izgledi da će se u budućnosti dodatno pogoršati”, zaključio je Dymond.