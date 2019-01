VELIK ŠOK ZA SLAVNU GLUMICU I PJEVAČICU: ‘Poginuli’ dečko Olivije Newton-John pronađen živ i zdrav nakon 12 godina?

View this post on Instagram

En corto… Patrick McDermott, la expareja de Olivia Newton-John se encontraba en quiebra, debía una pensión de 30 mil dólares, en 2005 sale a pescar y desaparece del mapa, a los 3 años lo dan por muerto, su hijo cobra un seguro por 100 mil dólares, después de 11 años 'milagro', lo encuentran en un pueblito de Nayarit, MÉXICO! #AunqueUstedNoLoCrea #PatrickMcDermott #OliviaNewtonJohn #ShowBussines #Espectaculos #CineLunch #Cine #Movies