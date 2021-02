VARAO JU JE DOK JE BILA TRUDNA, A SADA ŽELI JOŠ JEDNO DIJETE S NJIM: Khloe Kardashian i dalje planira budućnost s košarkašem

‘Spremna sam ponoviti cijelu trudnoću. Mislim da će uspjeti’, rekla je Khloe koja je lani započela postupak zamrzavanja jajašaca

Khloe Kardashian i Tristan Thompson ozbiljno planiraju drugo dijete, tvrdi izvor blizak slavnom paru koji već ima dvogodišnju kćer True. “Žele da ima brata ili sestru. To im je prioritet”, rekao je izvor za People. “Oni zaista žele da to uspije”, dodao je izvor.

Khloe navodno većinu svog vremena provodi u Los Angelesu, dok Tristan radi u Bostonu. “Khloe voli boraviti u Bostonu, ali ne želi ondje živjeti”, kazao je izvor. “Tristan razumije da želi biti sa svojom obitelji. True se voli igrati sa svojim rođacima u Los Angelesu i ondje je najsretnija”, objasnio je.

Khloe je oduvijek željela veliku obitelj

U najavi za nadolazeću posljednju sezonu showa Keeping Up with the Kardashians, Khloe započinje razgovor s Tristanom o proširenju njihove obitelji.

Khloe tvrdi da je oduvijek željela imati veliku obitelj, no pandemija ju je natjerala da preispita svoje prioritete. “U karanteni s True osjećala sam se loše. Nije imala prijatelje, nije imala nikoga jer su svi bili izolirani jedni od drugih. True raste. Osjećam da je vrijeme za još jedno dijete”, rekla je Khloe.

“To je ono što želim čuti”, rekao je Tristan koji s bivšom djevojkom Jordan Craig ima četverogodišnjeg sina Princea.

Khloe je lani započela postupak zamrzavanja jajašaca. “Spremna sam ponoviti cijelu trudnoću. Mislim da će uspjeti”, rekla je.

Problemi u vezi

Khloe i Tristan već duže vrijeme imaju vrlo turbulentan odnos, a pomirili su se prošlog ljeta. Tristan je Khloe navodno varao dok je bila devet mjeseci trudna s True. U posljednjoj epizodi reality showa Keeping Up with the Kardashians prikazan je njezin razgovor s prijateljicom Malikom Haqq kojoj je otkrila da joj je Tristan zamjerao što mu je prevaru spominjala još sedam mjeseci poslije. Kad mu je oprostila, navodno je nastavio po starom.

“Moja sva energija je usmjerena prema True. Pokušavam ne razbijati glavu jer se onda svako malo pitam gdje je Tristan i što radi?”, rekla je Khloe tada te priznala da ga još uvijek voli. Šuška se da su jedno vrijeme išli i na bračno savjetovanje. Izvor tvrdi da se košarkaš posljednjih mjeseci promijenio. “On je nevjerojatan otac i partner”, kazao je izvor.