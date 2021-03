VARAO JU JE DOK JE BILA TRUDNA, A ONA SADA KAŽE – NAPRAVILI SMO EMBRIJE ZAJEDNO: ‘Čudno je, jer on i ja nismo skupa’

Khloe je objavila odluku da zamrzne jajašca u realityju ‘Keeping Up with the Kardashians’ u travnju 2020. godine

Reality zvijezda Khloe Kardashian (36) u “Lady Parts” showu voditeljice Sarah Hyland otkrila je da bi njezina dvogodišnja kćer True Thompson jednog dana mogla postati starija sestra.

Khloe je kazala kako je s Trueinim ocem košarkašem Tristanom Thompsonom uspješno “napravila embrije”.

BIZARNA FOTOGRAFIJA KHLOE KARDASHIAN POSTALA PREDMET SPRDNJE: Ovoga puta ne radi se o nezgodi u Photoshopu

“IVF (umjetnu oplodnju) sam radila otprilike tri puta. Već sam jednom zamrzla jajašca kad sam bila spremna za stvaranje embrija s Tristanom. Bilo je oko 12 ili 14 jajašaca, ne mogu se zaista sjetiti, i sve sam ih odmrznula da bi se pomiješali sa spermom. Međutim, to nije uspjelo, pa sam odlučila napraviti embrije”, kazala je Khloe koja je potom objasnila o kakvom se to postupku točno radi.

Pandemija joj pomrsila planove

“Shvatili smo da moja jajašca nisu dovoljno jaka da se mogu zamrznuti. Trebalo ih je odmah pomiješati sa spermom kako bi se stvorili embriji”, pojasnila je te je otkrila da je to već napravila s Tristanom.

No, zbog pandemija koronavirusa nije joj baš sve išlo po planu, piše Hollywood Life.

“Zbog pandemije cijeli taj proces umjetne oplodnje je dosta zahtjevan… Kažu ‘Ako želite nasmijati Boga, recite mu svoje planove’. I kada sam zaista pokušavala isplanirati nešto, on je rekao ‘Ovoga puta to nećeš moći napraviti’.

Želi imati puno djece

Plan mi je bio imati djecu koja su skoro pa vršnjaci. No, zbog Covida-19 on je malo odgođen. Ali definitivno želim još djece. I sama imam puno braće i sestara. Mislim da je to veliki blagoslov, pogotovo u ovo doba, imati člana obitelji ili ljude s kojima se možete igrati i na koje se možete osloniti i jednostavno imati prijatelje kroz život”, ispričala je Khloe.

Khloe je prvotno objavila svoju odluku da zamrzne jajašca u realityju “Keeping Up with the Kardashians” u travnju 2020. godine. Tada je, također, otkriveno i da se Tristan složio s njom u toj odluci, mada su prekinuli početkom 2019. godine.

VARAO JU JE DOK JE BILA TRUDNA, A SADA ŽELI JOŠ JEDNO DIJETE S NJIM: Khloe Kardashian i dalje planira budućnost s košarkašem

“Čudno je, jer Tristan i ja nismo zajedno. Ne znam kojim putem ići”, priznala je Khloe tada.

Njih dvoje imali su ozbiljnu raspravu o proširenju njihove obitelji, unatoč kompliciranoj i turbulentnoj vezi, a kako je završila doznat će se u epizodi posljednje sezone koja će biti emitirana 18. ožujka.