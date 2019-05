VAPAJ OČAJNE BRITNEY SPEARS: ‘Lagali su mi i smjestili mi, oduzeli mi djecu i zabranili govoriti’

Nesretna pjevačica nedavno je opet završila na psihijatriji, a na sudu vodi tešku pravnu bitku oko oduzimanja skrbničkog ugovora svom ocu Jamieju Spearsu

Britney Spears u pismu je optužila svoj tim da joj je lagao i ušutkivao ju je kad joj je u životu bilo nateže. Zbog svega toga, ona je prisilno odvedena na psihijatrijsko liječenje te joj je oduzeto skrbništvo nad djecom, piše Daily Mail.

Pjevačica je pismo napisala u trećem licu. Tvrdi da su joj namjestili prisilno odvoženje na psihijatriju jer se zaključala u sobu odbijajući predati jednog od svojih sinova bivšem suprugu Kevinu Federlineu u siječnju 2008. godine.

“Mislim da je bila frustrirana onime što se događalo i što se pisalo. Inače nije imala šansu da kaže što misli. Ona je brižna i draga”, napisala je.

Tvrdi kako su je na razvod od Kevina natjerali odvjetnici.

Otela se kontroli kad su joj oduzeli djecu

“Otišla ga je posjetiti u New York i on nije želio vidjeti ni nju ni djecu i odvjetnici su rekli da će se on razvesti od nje ako to prva ne učini. Tako da je nebitno što Kevin glumi žrtvu. On je ostavio nju i djecu. To što je ona partijala prije dvije godine, nema veze s ovim sad. Ona je sad potpuno drugačija osoba, a većina njihovih svađa svodile su se na njegove probleme s marihuanom. Nitko ne priča o tim stvarima jer nitko ne zna istinu”, stoji u pismu.

Britney navodi kako je njezino ponašanje nakon što su joj oduzeli djecu bilo razumljivo s obzirom na to da joj je prijatelj bio na vratima i govorio da ostane u kupaonici jer policija odlazi.

“Lagali su joj i smjestili joj. Oduzeli su joj djecu i otela se kontroli kao što bi i svaka majka u tim okolnostima”, opravdala se je.

Pjevačica kaže kako su joj zabranili govorili o bilo čemu.

Svi su dobro zaradili na njoj

“Ljudi koji joj kontroliraju život ove su godine zaradili tri milijuna dolara. Voljela bi pogledati situaciju iz nove perspektive, ali ako to spomene, stalno joj prijete da će joj uzeti djecu. I koliko će to trajati. Sve dok ljudi primaju plaću, a ona nema prava, to bi se moglo nastaviti neko vrijeme, ali nije u redu.

Svi osuđuju Britney. Priča li itko o tome da je Janet Jackson svoje dijete dala bratu, nadam se da to neće učiniti s ovim djetetom. Britney je svom bratu dala stan od dva milijuna dolara, majci je u Louisiani kupila imanje od četiri milijuna dolara, a svom ocu najbolji posao u showbiznisu. Ona je vrlo darežljiva i voljela bi dobiti poštovanje koje zaslužuje”, piše u pismu.

Nesretna pjevačica nedavno je opet završila na psihijatriji, a na sudu vodi tešku pravnu bitku oko oduzimanja skrbničkog ugovora svom ocu Jamieju Spearsu. Sve svoje nade polaže u majku Lynne Spears jer bi pod njezinom skrbi mogla donositi odluke u životu i normalnije živjeti.