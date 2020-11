VANNA U NOVOM SPOTU POKAZALA SVOJU LIJEPU KĆER (19): ‘Prekrasne ste! Gasim internet sad, sve sam čuo, sve vidio’

View this post on Instagram

Evo dragi moji, napisala sam Vam pjesmu…ako ju osjećate, javite mi. Hvala @goran.kovacic4 – tehnički se to zove aranžman i produkcija, a za mene je to “a dream come true”. Hvala @djordjija1 na dodatnim vokalima; učim svaki dan od tebe kako sjajiti. Hvala @lesique44 na gitari, @antun_stasic i ekipi hvala na odsviranim gudačkim instrumentima. Hvala @darpro.tv na izradi spota, hvala @hotel_draga_di_lovrana i @_dominoid_ na prekrasnoj lokaciji i gostoprimstvu. Hvala @croatiarecords – idemo samo naprijed! My family; this one’s for you!