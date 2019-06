VANJA MAMIĆ OTVORILA DUŠU: ‘Najljepša hrvatska baka’ otkrila kako se snalazi u novoj ulozi

Vanja Mamić priznala je da je njezina kćer puno opuštenija od nje kad je u pitanju majčinstvo

Vanju Mamić, bivšu suprugu Zorana Mamića, mnogi nazivaju “najljepšom hrvatskom bakom”, a ona tvrdi da je njezina kći Nina puno opuštenija kad je riječ o majčinstvu. “Ja sam imala fakultet, mi smo se selili u to vrijeme. Bilo je puno drugih prioriteta i obveza. A ona je opuštena i sve stigne”, rekla je u razgovoru za IN Magazin. Dodala je da nije klasični baka servis, no da je kćeri zvijek pri ruci i da njezina djeca znaju da će im mama pomoć kad god je zatrebaju.

Vanjin sin Bruno radi u Nizozemskoj gdje planira upisati i fakultet. Sad kad su joj djeca odrasla, ima više vremena za sebe i svoje hobije, a jedan od njih je i jahanje koje joj je velika strast.

ZORAN MAMIĆ I VANJA HORVAT POSTALI DJED I BAKA: Bivši par dobio prvo unuče

Ovoj stomatologiji i dizajnerici interijera ruže cvjetaju i na ljubavnom planu. Naime, godinu dana je u vezi s poduzetnikom Mladenom Veberom. “Bojim se to reći uopće da je nešto sjelo na svoje mjesto, što se tiče ljubavi, posla, uvijek može nešto bolje, drugačije, ali ja sam zadovoljna tako kako je”, kaže Vanja.

VANJA HORVAT PRVI PUT SNIMLJENA S NOVIM DEČKOM: Bivša Mamićeva supruga uhvaćena s predsjednikom Cedevite