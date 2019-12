VANI JE LEDENA ZIMA, A ECIJA IVUŠIĆ OTKRILA DUGE GOLE NOGE: ‘Ne grije me ljubav, grije me mržnja…’

View this post on Instagram

Pahuljasto 🤍❄️ S golim nogama 😂⛄️ Nije mi hladno. Ne grije me ljubav. Grije me mržnja. Prema najlonkama. 🤢😁 . . . #advent #nutcracker #ballet #snowflake #outfit #adventuzagrebu #tankajelinijaizmedjuljubaviimrznje