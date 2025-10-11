Zagrebačka plesačica i zvijezda serije 'Sjene prošlosti' dobili prvo dijete: Par je otkrio spol i ime bebe

Plesačica Valentina Walme (33) i glumac Marko Petrić (37) iz RTL-ove serije 'Sjene prošlosti' postali su roditelji djevojčice Lily.

Par je sretnu vijest podijelio na društvenim mrežama.

"Lily", napisali su u objavi i objavili fotografiju bebinih stopala.

Mnogi im čestitaju

Čestitke njihovih pratitelja odmah su preplavile komentare.

"Dobro nam došla prijateljice mala", "Stigla je beba", "Dobrodošla Lily. Čestitke mami i tati", pisali su fanovi.

Podsjetimo, da očekuju svoje prvo dijete, plesačica i glumac otkrili su još početkom svibnja na Majčin dan.

Tina je na svom Instagram profilu podijelila fotografije na kojima pozira sa suprugom Markom na livadi te pokazuje trudnički trbuh.

Uz objavu je napisala: "Sretan Majčin dan svim majkama (i budućim majkama)."

