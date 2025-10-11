ČESTITKE SE NIŽU /

Zagrebačka plesačica i zvijezda serije 'Sjene prošlosti' dobili prvo dijete: Par je otkrio spol i ime bebe

Zagrebačka plesačica i zvijezda serije 'Sjene prošlosti' dobili prvo dijete: Par je otkrio spol i ime bebe
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Par je divnu vijest otkrio na društvenoj mreži

11.10.2025.
13:42
Hot.hr
Srecko Niketic/pixsell
Plesačica Valentina Walme (33) i glumac Marko Petrić (37) iz RTL-ove serije 'Sjene prošlosti' postali su roditelji djevojčice Lily.

Par je sretnu vijest podijelio na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Walme Petrić (@walme.tina)

"Lily", napisali su u objavi i objavili fotografiju bebinih stopala.

Mnogi im čestitaju

Čestitke njihovih pratitelja odmah su preplavile komentare.

"Dobro nam došla prijateljice mala", "Stigla je beba", "Dobrodošla Lily. Čestitke mami i tati", pisali su fanovi.

Podsjetimo, da očekuju svoje prvo dijete, plesačica i glumac otkrili su još početkom svibnja na Majčin dan.

Tina je na svom Instagram profilu podijelila fotografije na kojima pozira sa suprugom Markom na livadi te pokazuje trudnički trbuh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Walme Petrić (@walme.tina)

Uz objavu je napisala: "Sretan Majčin dan svim majkama (i budućim majkama)."

