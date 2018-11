VAHDELIN BIVŠI MUŽ STARIJI JE OD NJE 29 GODINA: ‘S muškarcem još nisam osjetila potrebu za seksom’

Smatra da joj partner treba biti poput tate, seks joj, kako kaže, nije potreban, a najvažnija joj je sigurnost i zaštita

Nakon što ih je spisateljica i love coach Sanela Kovačević potaknula da se otvore o svojim prijašnjim vezama, kandidatkinje showa Gospodin Savršeni podijelile su svoja iskustva. Jedna od njih bila je i Vahdela Vlahović koja je priznala da je njezin bivši suprug od nje bio stariji 29 godina. Njihovoj je ljubavi, kako tvrdi, presudila njezina nezainteresiranost za seks. “Ako si mi ti zaštitnik i ako me ti čuvaš i ako mi daješ sigurnost, ako me štitiš i ako si mi kao tata, onda se nećeš ići sa mnom seksati. Ne znam, za mene seks s muškarcem neki put izgleda kao da me povrijedio emocionalno. Naime, liječim se od anoreksije od 18. godine. To prilično utječe na seksualni život. A tu je i moje samopouzdanje, koje je godinama bilo prilično klimavo”, rekla je. Ova 30-godišnjakinja kaže da je njezin pogled na veze još uvijek pomalo nezreo. “Mislim da taj odnos s muškarcem ja gledam na previše djetinjast način. Ovo nisam nikad rekla, ali okej, mogu reći, ne sramim se, ja s muškarcem još nisam osjetila potrebu za seksom”, izjavila je u showu.

Vahdela, koja iz prošlog brak ima i devetogodišnjeg sina, nakon razvoda se vratila se roditeljima s kojima se, kako tvrdi, odlično slaže. Za sebe kaže da je umjetnički tip, voli crtati, a svira i obou i glasovir. Vrlo je svestrana pa trenutno radi nekoliko poslova, statira u kazalištu, pjeva operu i sudjeluje na snimanjima.